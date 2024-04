A- A+

Rio de Janeiro Filho de mulher presa no banco diz que mãe agia sob efeito de remédios para depressão Dona de casa está presa por levar o tio para fazer um saque no banco, onde o óbito dele foi constatado

Após ver o vídeo em que sua mãe, Érika de Souza Vieira Nunes, de 48 anos, aparece levando o tio, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, a uma agência bancária para sacar um empréstimo de R$ 17 mil, o bombeiro militar Lucas Nunes dos Santos, de 27 anos, disse acreditar que ela “estava completamente fora de si”. Nas imagens do dia 16, a mulher conversa com o idoso inerte numa cadeira de rodas. Diante da cena, funcionários do banco acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que atestou a morte de Paulo.

"Quem em sã consciência conversa e mexe em um morto?" indagou o filho. "Dá para ver que não é a face (a dela) de uma pessoa normal."

Lucas disse que recebeu dois telefonemas da mãe quando ela estava no banco. Ele conta que a dona de casa entrou em desespero e ficou desnorteada com a morte do tio.

"Primeiro, minha mãe ligou dizendo que o tio Paulo tinha passado mal. Ela falou para mim e para o meu irmão que eles estavam em um banco de Bangu, mas ela não conseguia dizer o endereço. As informações não ficaram claras. Só disse que estava esperando o Samu chegar" conta Lucas.

Segundo o filho de Érika, após esse telefonema, ela demorou a dar notícias. Ele então começou a ligar para ela até ser atendido:

"Na segunda ligação, ela já estava desesperada e desnorteada. Chorava bastante e não estava dizendo coisa com coisa. Só conseguiu falar que ele tinha falecido e que estava em um banco Itaú, mas era nítido que estava fora de si."

Após saber da morte do tio, Lucas e um irmão saíram a procura da mãe. Eles caminharam pelo calçadão de Bangu até encontrar a agência bancária certa.

"A partir dali, não conseguimos ter contato com ela. O banco já estava isolado quando a gente chegou e depois a polícia a conduziu à delegacia. Foi a última vez que vi minha mãe pessoalmente."

Lucas contou que a mãe sofre de depressão desde 2019, quando passou por uma cirurgia bariátrica. Segundo ele, nos últimos anos ela tem vivido sob efeito de muitos remédios.

"Ela estava sob efeito de medicamentos. Tenho certeza de que ela não percebeu que o tio Paulo já tinha morrido. Em juízo normal, a minha mãe não ia conversar e pedir para um morto assinar um papel" afirma o bombeiro, lembrando o momento em que Érika tenta colocar uma caneta na mão do tio e pede a ele para assinar o documento.

"Todo lugar tem câmeras"

Segundo o filho, o quadro de saúde psiquiátrico de Érika tem piorado nos últimos anos:

— A minha mãe chegou a um ponto em que os remédios não fazem mais efeito. Ela fica dopada por dias, tem pensamentos suicidas e alucinações auditivas. Fora que, mesmo que ela estivesse consciente, hoje em dia todo lugar tem câmeras, um golpe desse é impossível. Se ela quisesse o dinheiro, ia dar um jeito de sair o mais rápido possível do banco, não ia ficar conversando com o defunto.

Érika, que tem seis filhos — quatro deles moram com ela —, foi presa ainda no banco por furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. No inquérito, obtido pelo GLOBO, a defesa da acusada apresentou relatórios médicos, atestando que ela iniciou em 2022 um acompanhamento intensivo, que indicou o uso de remédios. Um dos profissionais chegou a pedir a internação psiquiátrica da paciente “dependente de sedativos e hipnóticos”. A defesa pediu que ela fique em prisão domiciliar para cuidar da filha com deficiência, de 14 anos, que “precisa de sua presença física e afetiva no seio familiar”.

Relembre o caso

Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, foi a um banco em Bangu com seu tio, Paulo Roberto Braga, em uma cadeira de rodas. No local, a mulher tentou auxiliá-lo a assinar um documento que permitiria o saque de R$ 17 mil por um empréstimo. Sem esboçar qualquer reação e com a cabeça pendendo para trás e para os lados, o idoso chamou a atenção dos funcionários. Um vídeo, com a mulher pedindo que o idoso assinasse os papéis para autorizar a retirada do dinheiro, viralizou nas redes sociais. Ao ser atendido por uma equipe do Samu no local, acionada pelos trabalhadores da agência, foi constatado que o homem estava morto.

Érika foi presa em flagrante por vilipêndio de cadáver e furto mediante fraude. Na tarde da última quinta-feira, a 2ª Vara Criminal da Regional de Bangu converteu em preventiva a prisão da suspeita. Em depoimento à polícia, Érika disse que atendia a um pedido de Paulo Roberto que queria comprar um aparelho de televisão e fazer obra na casa.

