Sex, 16 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta16/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
REENCONTRO

Filho de pernambucana que morreu na Alemanha após inalar gás reencontra família um mês após acidente

A mãe do menino, Luciana Soares da Silva, 41 anos, morreu após inalar gás que vazou do aquecedor da casa onde morava, em Colbe, na Alemanha

Reportar Erro
Kauã reencontrou o pai um mês após a morte da mãe na AlemanhaKauã reencontrou o pai um mês após a morte da mãe na Alemanha - Foto: Instagram/@larissakvl_/Reprodução

Um mês depois de perder a mãe, Kauã Emanuel Soares da Silva, de 8 anos, reencontrou o pai e a avó. Ele já se prepara para retornar ao Brasil para rever os demais familiares e conseguir ter um pouco de estabilidade novamente.

A mãe do menino, Luciana Soares da Silva, 41 anos, morreu após inalar gás que vazou do aquecedor da casa onde morava, em Colbe, na Alemanha. Além de trazer o menino de volta, os familiares também conseguiram a cremação da mulher, e vão poder, finalmente, se despedir e viver o luto. 

O garoto estava com uma equipe de acolhimento desde o acidente. Segundo Larissa, a família já havia conseguido ver o pequeno brevemente em uma audiência de Justiça na Alemanha, na última segunda-feira (15). O momento já foi o suficiente para trazer alento aos familiares, já que estavam tendo dificuldades de comunicação e recebendo informações apenas por terceiros.

"De forma definitiva Kauã vai voltar para os nossos braços. Quem viu foi meu pai e minha avó, porque infelizmente ele não podia fazer nenhum tipo de registro, nem ligação, porque não podia entrar com o telefone. Mas foram os 15 minutos que acalmaram o nosso coração", contou a filha de Luciana, em vídeo publicado nas redes sociais.

Kauã reencontrou o pai um mês após a morte da mãe na AlemanhaKauã reencontrou o pai um mês após a morte da mãe na Alemanha. - Foto: Instagram/@larissakvl_/Reprodução

Irmã segue na Alemanha
Além de Kauã, Luciana morava na Alemanha com o enteado, de 14 anos, a filha de três meses chamada Maria, e o marido alemão, pai da bebê.

Leia também

• Sistema de videomonitoramento inteligente busca transformar segurança pública em Pernambuco

• Família de pernambucana que morreu na Alemanha desiste de translado e busca recursos para cremação

• Pernambucana morre na Alemanha após vazamento de gás; família tenta repatriar corpo e trazer filhos

Segundo Larissa, por mais que Kauã esteja voltando, a irmãzinha segue na Alemanha. Ela contou que a família seguirá tentando obter a custódia da criança para manter os irmãos juntos, e que o processo é mais complexo porque a bebê não havia sido registrada quando a mãe morreu.

"Maria é um caso mais delicado, porque Maria tem pai na Alemanha. Ele ainda não tinha registrado, mas ela tem pai. Então é um caso que ainda vai demorar, não só 15 dias, nem só um mês, e sim coisa de 3 meses a 4 meses. Então minha avó vai retornar para o Brasil, porque não tem como ela se manter esse tempo todo lá", explicou.

Larissa também destacou que, após comparecer presencialmente à primeira audiência, será possível acompanhar as próximas sessões online.

"Que seja feita a vontade do Senhor Jesus, porque até então está sendo feita a vontade d'Ele, foi feita a vontade d'Ele e vai permanecer sendo a vontade d'Ele, né? Que a vontade d'Ele é boa e agradável. E a gente vai ter informações dela (Maria) diariamente, porque a gente vai estar sempre perguntando e elas dão essa informação para a gente", afirmou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por @larissakvl_

Cremação
Após muita batalha, a família conseguiu a cremação do corpo de Luciana. Eles pretendiam fazer o translado do corpo, mas não conseguiram angariar recursos necessários por meio de doações - o processo custava cerca de R$ 80 mil.

Segundo Larissa, as cinzas da mãe vão voltar com o pai, avó e irmão da Alemanha. "As cinzas dela vão vir para o Brasil e a gente vai realizar uma cerimônia aqui de velório e de enterro das cinzas", disse.

A jovem também agradeceu por toda a ajuda que a família recebeu durante esse mês. Eles se mobilizaram com rifas, sorteios e vaquinha online - já encerrada - para conseguir os recursos que viabilizaram a cremação e a volta do irmão ao Brasil.

"Eu queria agradecer a todo mundo que compartilhou, que nos ajudou de qualquer forma que seja. Compartilhando, orando... Foi muito importante para a gente. Queria informar que a gente encerrou a vaquinha. Não divulguem mais vaquinha, não divulguem mais Pix, porque não tem mais necessidade. A gente conseguiu realizar tudo com sucesso", agradeceu.

Luciana Soares da Silva, pernambucana de 41 anos, morreu na casa onde morava na AlemanhaLuciana Soares da Silva, pernambucana de 41 anos, morreu na casa onde morava na Alemanha. - Foto: Cortesia

Relembre o caso
Luciana Soares da Silva morreu em dezembro do ano passado após inalar gás que vazou do aquecedor da casa onde morava. A residência tinha um primeiro andar e ela estava no térreo com o marido. Os filhos estavam no piso de cima.

Luciana foi quem mais inalou o gás, ao lado do marido. Quando ele começou a ficar sonolento com o efeito da substância, conseguiu ligar para a ambulância e pedir socorro.

"Minha mãe foi a óbito porque foi quem inalou mais o gás. O companheiro inalou, mas não tanto quanto ela. Ele ficou internado na CTI, mas já saiu de lá e não está mais em estado grave", explicou Larissa Kevlyn Sares da Silva em entrevista à Folha de Pernambuco na época.

Luciana Soares com o filho Kauã e a filha MariaLuciana Soares com o filho Kauã e a filha Maria. - Foto: Cortesia

A filha ficou sabendo da morte da mãe apenas no dia seguinte, enquanto se arrumava para ir trabalhar. Quem deu a informação foi o companheiro de Luciana, assim que foi liberado do tratamento intensivo. Até isso, no entanto, a família estava aflita, já que a mulher sempre dava notícias.

"Foi uma dor muito repentina. Tinha contato sempre com minha mãe, que era uma mulher saudável de 41 anos. Ninguém imaginava isso", lamentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter