Filho de princesa herdeira da Noruega é acusado de três estupros e outros 20 crimes

Marius Borg Høiby, filho da princesa Mette-Marit da Noruega, foi acusado de 23 crimes, sendo três deles de cunho sexual, informou a polícia norueguesa nesta sexta-feira (27), após concluir a investigação do caso.

Høiby é acusado de uma acusação de estupro, duas de estupro sem relação sexual e quatro de conduta sexual ofensiva, em uma lista que também inclui ameaças, vandalismo, abuso e crimes de tráfico.

Outros possíveis crimes, como abuso sexual contra uma de suas ex-namoradas, foram descartados por falta de provas.

"Foi uma investigação abrangente, que incluiu a análise de extenso material digital, e inúmeras testemunhas foram interrogadas", disse Andreas Kruszewski, advogado policial, em uma coletiva de imprensa. Ele agora encaminhará o caso ao Ministério Público Estadual para uma decisão sobre possíveis indiciamentos.

Mais de uma dúzia de pessoas são listadas como vítimas, incluindo várias ex-parceiras do jovem de 28 anos, afirmaram os policiais. Høiby, por sua vez, só reconhece crimes de violência contra mulheres e ameaças contra homens, mas não estupro.

O filho de Mette-Marit já foi preso três vezes desde que foi detido por algumas horas em agosto do ano passado, após um incidente no apartamento de uma ex-namorada.

A casa deles em Skaugum, residência oficial da realeza da Noruega, foi revistada pelas autoridades. Poucos dias após a primeira prisão, Høiby admitiu algumas das acusações e reconheceu ter problemas com álcool e outras drogas, além de sofrer de problemas psiquiátricos.

A família real norueguesa tem relutado em comentar o caso, que gerou significativa atenção da mídia no país nórdico, embora Haakon tenha reconhecido a "seriedade" das alegações e Mette-Marit tenha reconhecido que o ano passado foi "muito difícil" e que os familiares receberam "ajuda profissional" do sistema de saúde.

Høiby não tem compromissos oficiais com a família real, ainda que compareça a algumas celebrações, como os aniversários de seus meio-irmãos, e sempre tenha mantido um relacionamento com Haakon, o Rei Harald V e a Rainha Sonia.

O filho da princesa passou uma semana detido em novembro de 2024, um evento sem precedentes para a família real, depois que outras duas suspeitas de estupro surgiram durante a investigação.

O jovem loiro, com uma imagem marcada por tatuagens, anéis e brincos, passou mais tarde uma semana em um centro de reabilitação em Londres, na Inglaterra, informou a imprensa norueguesa à época.

Marius nasceu em 13 de janeiro de 1997, fruto de um breve relacionamento entre Mette Marit — que naquele ano frequentava a cena "house", associada ao uso de álcool e drogas — e Morten Borg, também condenado por violência e crimes relacionados a drogas.

Aos quatro anos de idade, ela entrou na vida pública quando sua mãe se casou com o herdeiro do trono, o príncipe Haakon, com quem teve mais dois filhos. Embora tenha sido bem-vindo à família real, não se esperava que ele assumisse funções oficiais, mas sua vida sempre atraiu a atenção da mídia, apesar dos esforços de sua mãe para protegê-lo.

"Ele foi colocado em uma posição quase impossível. Tecnicamente, ele não faz parte da família real, mas cresceu dentro dela", observou Sigrid Hvidsten, comentarista do jornal Dagbladet. Ele vivia em uma área cinzenta, uma espécie de gaiola dourada", disse o jornalista à AFP em dezembro de 2024.

Uma prisão que não o impediu de andar com más companhias. Segundo a mídia, Marius se associava a membros de gangues, aos Hells Angels e à máfia albanesa. Em 2023, a polícia o convocou para um interrogatório pré-julgamento após observá-lo na companhia de "criminosos notórios".

Quando o escândalo veio a público, descobriu-se que Høiby já havia sido flagrado usando cocaína em um festival de música em 2017, o que resultou em uma multa.

