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HERANÇA Filho de Rob Reiner, acusado de matar os pais, poderá usar dinheiro da herança na prisão Nick Reiner, de 33 anos, enfrenta disputa judicial pelo acesso a um fundo de US$ 1,5 milhão criado pelos pais; defesa alega falta de recursos até para itens básicos

Acusado de assassinar os próprios pais, o cineasta Rob Reiner (diretor de filmes de sucesso, entre os quais "Conta comigo", de 1986, e "Harry e Sally: feitos um para o outro", de 1989) a fotógrafa Michele Singer Reiner, Nick Reiner, de 33 anos, conseguiu uma autorização judicial para utilizar parte do patrimônio da família enquanto permanece preso nos Estados Unidos. A decisão permite que ele receba quantias de até US$ 300 por vez (o equivalente a cerca de R$ 1,4 mil) para comprar produtos de uso pessoal no presídio. O acesso ao restante dos recursos, porém, continua sendo alvo de uma disputa na Justiça.

Segundo informações divulgadas pela revista americana "People", um juiz autorizou, na última sexta-feira (23), que Jodi Pais Montgomery, atual administradora de um fundo fiduciário criado pelos pais de Nick, faça transferências para a conta utilizada pelo acusado na cantina da unidade prisional. A autorização é provisória e permanecerá em vigor até que a Justiça decida se o patrimônio está sujeito a uma legislação da Califórnia que impede assassinos de receberem heranças de suas vítimas. O site "TMZ" foi o primeiro a noticiar a decisão.

A discussão envolve um fundo avaliado em aproximadamente US$ 1,5 milhão, de acordo com documentos apresentados pelos advogados de Nick. A defesa argumenta que parte do dinheiro já lhe pertencia antes da morte dos pais, em dezembro de 2025, e, por isso, não deveria estar sujeita às restrições impostas pela chamada Slayer Statute, ou "lei do assassino", em tradução livre.

A legislação impede que uma pessoa considerada responsável pela morte intencional e ilegal de outra se beneficie financeiramente do patrimônio da vítima. A Justiça ainda não determinou se a norma se aplica ao caso de Nick, que se declarou inocente das acusações de homicídio.

Nos últimos meses, os advogados do acusado têm recorrido aos tribunais para tentar liberar os recursos. Em uma das petições, afirmaram que Nick não conseguia acessar "nem sequer US$ 5" do próprio fundo para comprar itens básicos na prisão. A defesa também sustenta que a indisponibilidade do dinheiro compromete a contratação de advogados particulares.

A disputa ganhou novos contornos com declarações de Paul Kanin, antigo administrador do fundo. Neste mês, ele negou irregularidades na gestão do patrimônio e afirmou que US$ 348,8 mil haviam sido destinados ao pagamento de honorários de Alan Jackson, advogado que representou Nick por aproximadamente duas semanas após sua prisão, antes de deixar o caso.

Kanin justificou a interrupção de novos repasses alegando um possível conflito de interesses. Segundo ele, uma advogada de Nick havia indicado a possibilidade de utilizar recursos do fundo para mover ações judiciais contra outros patrimônios administrados em benefício da família Reiner. A situação teria contribuído para sua decisão de deixar a administração.

À People, a advogada Anita Wu contestou o argumento. Ela afirmou que o pagamento a Jackson correspondia a serviços prestados anteriormente e só foi realizado em abril, meses depois de ele ter abandonado a defesa por falta de financiamento.

"Pagar pelo trabalho anterior do sr. Jackson não justifica reter o restante do dinheiro de Nick", declarou Wu, acrescentando que o acusado ainda busca recursos para permitir o retorno do advogado ao caso.

Atualmente, Nick é representado no processo criminal pela defensora pública Kimberly Greene. A Justiça determinou uma sessão de mediação para 16 de dezembro deste ano, na tentativa de solucionar a disputa pelo patrimônio. Uma nova audiência para avaliar o andamento das negociações está prevista para 17 de março de 2027.



Relembre a morte de Rob Reiner e da mulher

Rob Reiner e Michele Singer Reiner foram encontrados mortos na residência da família, no bairro de Brentwood, em Los Angeles, em 14 de dezembro de 2025. Segundo a acusação, o casal foi esfaqueado pelo próprio filho durante a madrugada.

Nick foi preso horas depois, nas proximidades da Universidade do Sul da Califórnia, e permanece detido sem direito a fiança.

Em julho deste ano, um grande júri formalizou duas acusações de homicídio em primeiro grau contra ele, com agravantes relacionados a uma suposta emboscada e ao uso de arma branca. O acusado se declarou inocente após a divulgação formal da denúncia, em agosto.

Diretor de filmes como "Harry e Sally — Feitos um para o outro" (1989), "Conta comigo" (1986) e "Questão de honra" (1992), Rob Reiner foi um dos nomes mais conhecidos do cinema americano. Ele tinha 78 anos quando morreu. Michele Singer Reiner, fotógrafa e produtora, tinha 70 anos.

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