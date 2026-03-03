Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VIOLÊNCIA

Filho de subsecretário de Direitos Humanos é suspeito de estupro coletivo de adolescente

Titular da pasta diz ter recebido a informação "com profunda indignação e tristeza"; subsecretário não se manifestou, e defesa do suspeito não foi encontrada

Reportar Erro
Portal dos Procurados divulgou cartaz de quatro suspeitos pelo estupro coletivo realizado em Copacabana na noite de 31 de janeiro Portal dos Procurados divulgou cartaz de quatro suspeitos pelo estupro coletivo realizado em Copacabana na noite de 31 de janeiro  - Foto: Disque Denúncia/Divulgação

Um dos suspeitos de estupro coletivo contra uma menor de 17 anos é filho de um subsecretário do governo do Rio de Janeiro. José Carlos Costa Simonin é subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, órgão é vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo de Cláudio Costa (PL). Ele é pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, um dos suspeitos que teve a prisão decretada e está foragido.

A reportagem tentou contato com o subsecretário, através da pasta, e também com a defesa do suspeito. Até a publicação deste texto, não havia obtido resposta. Este espaço segue aberto.

Em nota divulgada em sua página no Instagram, a secretária Rosangela Gomes diz ter tomado conhecimento "das graves denúncias envolvendo o filho do subsecretário Simonin. Recebo essas informações com profunda indignação e tristeza".

Leia também

• Quem é primeiro preso pelo estupro coletivo de adolescente em Copacabana

• Segundo suspeito de participar de estupro coletivo de adolescente de 17 anos em Copacabana é preso

• Vítima de estupro coletivo em Copacabana teve 'atitude corajosa' ao procurar polícia, diz delegado

A secretária diz que a gestão é pautada pela defesa intransigente dos direitos das mulheres e pelo combate à violência e "jamais compactuaria com qualquer ato que fira a dignidade feminina ou a integridade de nossas jovens". Ainda segundo a nota, através do Governo do Estado do RJ, a Secretaria da Mulher já está prestando todo apoio jurídico e psicológico à adolescente e sua família.

Em nota ao Estadão, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos reafirma seu compromisso inegociável com a proteção da dignidade humana, com o respeito à vida e com a garantia de direitos da população fluminense.

O Governo do Rio também emitiu nota repudiando "veementemente o ato de extrema violência cometido contra uma adolescente em um apartamento em Copacabana". Na nota, o governo não comenta o fato de um dos suspeitos ser filho do subsecretário.

Quem são os supeitos
Segundo a nota, a Polícia Civil já concluiu a investigação e identificou os cinco suspeitos do que chama de barbárie - um menor de idade e quatro maiores que tiveram as prisões decretadas pela Justiça.

Um deles, Matheus Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos, se apresentou à polícia nesta terça e foi preso. A prisão foi confirmada pela Polícia Civil. O Estadão tenta contato com a defesa. Em nota enviada ao Estadão, a defesa de João Gabriel Xavier Bertho negou "com veemência" a ocorrência de estupro e emboscada. Afirmou que ele não tem nenhum histórico de violência e que, até o momento, não teve oportunidade de ser ouvido para se defender. A reportagem tenta contato com a defesa dos demais suspeitos.

Nesta terça-feira, 3, a 6ª Câmara Criminal do Rio negou pedido de habeas corpus para revogar a prisão de três dos suspeitos que são procurados pelo crime. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) diz em nota que mais informações não podem ser dadas porque os processos que envolvem estupros e menores tramitam em segredo de justiça.

O crime aconteceu na noite de 31 de janeiro. Segundo a investigação, o menor convidou a vítima, colega de escola, para ir a um apartamento, em Copacabana, zona sul do Rio. O rapaz queria que ela levasse uma amiga, mas a adolescente foi sozinha.

No elevador, o jovem avisou que mais amigos estariam no local, mas ela recusou qualquer relação com eles. No apartamento, ela foi levada para o quarto pelo rapaz e, quando mantinham relação sexual, os outros quatro entraram no local. Ela pediu que não fosse tocada, mas os rapazes tiraram a roupa e todos a violentaram.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter