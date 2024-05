Filho de Trump e Melania será um dos delegados partidários da Convenção Republicana

A- A+

Até agora longe dos holofotes, Barron Trump, o filho mais novo do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e de sua esposa Melania, é um dos 42 nomes escolhidos pelo Partido Republicano como delegados que vão oficializar a candidatura do empresário em julho a um segundo mandato na Casa Branca. Ele se junta aos irmãos Eric, Don Jr e Tiffany, que também foram selecionados, o que confirma projeto bem-sucedido de dinastia política do magnata.



A nomeação de Barron, que completou 18 anos em março, é mais uma mostra de que Donald Trump está disposto a tudo para reforçar o controle sobre o Partido Republicano. Recentemente, ele escolheu a sua nora, Lara Trump, para um cargo-chave na organização antes da campanha eleitoral para as próximas eleições, em novembro. Lara assumiu como copresidente do Comitê Nacional Republicano (RNC), que será liderado por Michael Whatley, outro favorito de Trump.

Desde que a filha do então presidente Ronald Reagan (1911 - 2004), Maureen Reagan, foi copresidente do RNC na década de 1980, nenhum outro membro da família de um presidente ou de um candidato ocupou tal posição de poder no país. No caminho inverso dos irmãos, Ivanka Trump, assessora de seu pai quando ele estava na Casa Branca, se afastou da política.

Após a vitória de Trump nas primárias, os quatro filhos se juntam a centenas de delegados para designar formalmente o candidato Republicano. E entre eles, Steve Witkoff, amigo de longa data de Donald Trump e corretor de imóveis de luxo, e Sergio Gor, aliado de Trump, também estão listados. A Convenção Republicana será em Milwaukee, no norte do país, de 15 a 18 de julho.

Donald Trump, o principal pré-candidato republicano à presidência, disse que provavelmente anunciará seu companheiro de chapa durante a convenção do RNC, e tem apresentado vários nomes em público e nos bastidores. Assim como em 2020, quando foi derrotado nas urnas, Trump enfrentará o democrata Joe Biden nas eleições de 5 de novembro.

No mês passado, o RNC pediu ao Serviço Secreto que os eventuais manifestantes fossem mantidos mais afastados da convenção do que o que está planejado atualmente. O conselheiro do comitê, Todd Steggerda, disse que a proposta atual da cidade de Milwaukee poderia "criar um risco de segurança elevado e insustentável para o público presente".

— O plano de segurança operacional para eventos nacionais e de segurança especial, que inclui a Convenção Nacional Republicana de 2024, é desenvolvido e aprovado por um comitê executivo composto por representantes do Serviço Secreto, assim como por agências de apoio federal, estadual e local — disse Alexi Worley, porta-voz do Serviço Secreto, em um comunicado na época.

Segundo o porta-voz, o plano de segurança operacional é baseado em uma série de avaliações completas de segurança estabelecidas em colaboração com parceiros, além da missão de garantir o mais alto nível de segurança e proteção.

