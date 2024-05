A- A+

SÍNDROME DE PATAU Filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares volta para a UTI, após parada cardíaca: entenda doença genética A doença genética foi registrada pela primeira vez nos anos 60; no Brasil, existem exames no Sistema Único de Saúde (SUS) que a detectam durante o pré-natal

O filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares voltou a ser internado na UTI nesta sexta, dia 17, após sofrer uma parada cardíaca. Ingra compartilhou a notícia com os seguidores. O pequeno Arthur foi diagnóstico com uma malformação congênita decorrente do trissomia do cromossomo 13, chamada de Síndrome de Patau.

"Hoje, o Arthur teve uma parada cardíaca, já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus", desabafou Ingra.

O que é a Síndrome de Patau?

Ela é uma doença genética, causada pela repetição do cromossomo 13 com uma cópia a mais (o normal seria duas, nesta condição se apresentam três), que interfere diretamente no desenvolvimento do feto, o que resulta em problemas no sistema nervoso, defeitos cardíacos e a formação de fendas no lábio e céu da boca. A primeira descrição da síndrome foi feita na década de 1960, pelo geneticista Klaus Patau.

Quais são os sintomas da Síndrome de Patau?

Segundo especialistas, ela é mais comum de ocorrer em bebês de mulheres grávidas acima dos 35 anos. A detecção pode ser feita durante o pré-natal ou após o parto. No Brasil, alguns testes estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Alguns dos sintomas mais comuns entre pacientes são:

Crises convulsivas;

Anormalidades do sistema cardiovascular;

Malformação nos rins;

Fraqueza muscular;

Orelhas deformadas resultando em surdez (parcial ou total);

Olhos afastados ou ausentes;

Pescoço curto;

Mãos com um sexto dedo ou dedos sobrepostos;

Microcefalia (formação reduzida da cabeça);

Micrognatia (formação reduzida do queixo);

Nos meninos, podem ocorrer alterações nos testículos, e para meninas, no útero e ovários.

Silenciar ou deixar de seguir? Especialistas dão dicas para melhor uso de redes sociais

Além disso, existem os que se mostram nas fases de desenvolvimento da criança, como:

Deficiência intelectual;

Problemas na comunicação;

Problemas cognitivos.

Qual é o tratamento para Síndrome de Patau?

Não existe um tratamento fixo para Síndrome de Patau, mas o bebê deverá fazer acompanhamento médico pelo resto da vida. Já as complicações do quatro podem ser tratáveis. Os bebês que sobrevivem aos primeiros dias após o nascimento são cuidados de acordo com os seus sintomas.

Veja também

RIO GRANDE DO SUL Governo do RS planeja vacinar contra gripe toda a população em abrigos até a próxima segunda (20)