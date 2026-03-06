Internacional
Filho do falecido xá do Irã condena ataques contra vizinhos árabes
Reza Pahlavi disse que os ataques com mísseis contra os países vizinhos do Irã no Golfo "são inaceitáveis"
O filho do falecido xá do Irã condenou nesta sexta-feira (6) os ataques de Teerã contra seus vizinhos e afirmou que, no futuro, o país será um "verdadeiro parceiro" das nações da região.
Reza Pahlavi, que se apresentou como uma alternativa em caso de queda do regime da República Islâmica, afirmou na rede social X que os ataques com mísseis contra os países vizinhos do Irã no Golfo "são inaceitáveis" e condenou as ações.
Pahlavi é filho do xá derrubado na revolução islâmica do Irã em 1979.
"Voltaremos a ser verdadeiros parceiros", prometeu.