Internacional

Filho do falecido xá do Irã condena ataques contra vizinhos árabes

Reza Pahlavi disse que os ataques com mísseis contra os países vizinhos do Irã no Golfo "são inaceitáveis"

Reza Pahlavi, filho do deposto xá iraniano Mohammed Reza PahlaviReza Pahlavi, filho do deposto xá iraniano Mohammed Reza Pahlavi - Foto: SAUL LOEB / AFP

O filho do falecido xá do Irã condenou nesta sexta-feira (6) os ataques de Teerã contra seus vizinhos e afirmou que, no futuro, o país será um "verdadeiro parceiro" das nações da região.

Reza Pahlavi, que se apresentou como uma alternativa em caso de queda do regime da República Islâmica, afirmou na rede social X que os ataques com mísseis contra os países vizinhos do Irã no Golfo "são inaceitáveis" e condenou as ações.

Pahlavi é filho do xá derrubado na revolução islâmica do Irã em 1979.

"Voltaremos a ser verdadeiros parceiros", prometeu.

