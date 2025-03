A- A+

NARCOTRÁFICO Filho do líder do cartel mexicano CJNG recebe sentença em tribunal dos EUA A Promotoria estadunidense pede que "El Menchito", de 35 anos, seja condenado a duas penas de prisão perpétua pelos crimes de tráfico, uso e porte de armas

Rubén Oseguera González, conhecido como "El Menchito", filho do líder do Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), um dos mais perigosos do México, descobrirá nesta sexta-feira (7) em um tribunal dos Estados Unidos se passará o resto da vida na prisão.

O veredicto será anunciado dias após o presidente Donald Trump dizer que era hora de os Estados Unidos declararem guerra aos cartéis de drogas mexicanos, que ele acusa de ameaçar a "segurança nacional" do país.



A Promotoria americana pede que "El Menchito", de 35 anos, seja condenado a duas penas de prisão perpétua pelos crimes de tráfico de cocaína e metanfetamina e uso e porte de armas de fogo.

A empresa também pede à juíza Beryl Howell do tribunal distrital federal em Columbia, Washington, que imponha uma multa de mais de 12 bilhões de dólares (68,9 bilhões de reais).

Os advogados do filho de Nemesio Rubén Oseguera, conhecido como "El Mencho", pediram a pena mínima obrigatória, que seria de 40 anos de prisão.

Alegam que ele é "tanto um produto quanto uma vítima" do ambiente violento em que cresceu, dominado por seu pai, que se acredita tê-lo colocado no negócio quando ele era adolescente.

De acordo com documentos judiciais e evidências apresentadas durante o julgamento, entre 2007 e 2017, "El Menchito" liderou uma organização de tráfico de drogas.

Veja também