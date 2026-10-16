Filho do prefeito de São Caetano, no Agreste, morre aos 19 anos após acidente automobilístico
Jeová Almeida Lima Neto era filho do prefeito de São Caetano, no Agreste, Josafá Almeida, e da primeira-dama e secretária de Planejamento do município, Cátia Tavares
Morreu nesta sexta-feira (16), aos 19 anos, Jeová Almeida Lima Neto, filho do prefeito de São Caetano, no Agreste, Josafá Almeida, e da primeira-dama e secretária de Planejamento do município, Cátia Tavares.
Jeová Neto morreu em um acidente automobilístico na BR-232, segundo informou o Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), local onde a vítima cursava o 4º período de Administração.
Em nota, a instituição de ensino manifestou profundo pesar pela morte do estudante e se solidarizou com familiares, amigos e comunidade, desejando força e conforto.
"Que as boas lembranças de Jeová permaneçam vivas na memória de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele", afirmou a Asces-Unita, destacando que o velório acontece na residência da família, e o sepultamento está previsto para a tarde desta sexta-feira (16), na Vila de Tapiraim, no município.
Leia também
• Pernambuco: BRs-101, 232 e 116 terão ampliação na cobertura de telefonia e internet móvel
• Projeto Recife Cidade Parque promove aula de campo no Parque das Graças nesta segunda-feira (19)
• Imip homenageia legado de Antonio Carlos Figueira com inauguração de busto no Recife
Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura de São Caetano prestou pesar e informou que, em respeito à memória do jovem e em solidariedade à família, todas as atividades desta sexta foram suspensas.
"Manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos, desejando força, fé e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que Deus, em sua infinita misericórdia, acolha Jeová e conforte os corações de todos os que sofrem com sua partida", ressalta o comunicado.
A governada de Pernambuco, Raquel Lyra, também emitiu uma nota sobre a morte do jovem.
"Recebi com muita tristeza a notícia da partida precoce de Jeová Almeida Lima Neto, de apenas 19 anos, filho do prefeito de São Caetano, Josafá Almeida. Meus sentimentos ao prefeito, aos familiares e amigos neste momento de dor tão profunda. Que Deus conforte o coração de todos e dê força para enfrentar essa perda irreparável", afirmou Raquel Lyra.
A reportagem da Folha de Pernambuco procurou as Polícias Rodoviária Federal e Civil para apurar outros detalhes do acidente, mas as corporações informaram que não registraram a ocorrência.