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Luto Filho do prefeito de São Caetano, no Agreste, morre aos 19 anos após acidente automobilístico Jeová Almeida Lima Neto era filho do prefeito de São Caetano, no Agreste, Josafá Almeida, e da primeira-dama e secretária de Planejamento do município, Cátia Tavares

Morreu nesta sexta-feira (16), aos 19 anos, Jeová Almeida Lima Neto, filho do prefeito de São Caetano, no Agreste, Josafá Almeida, e da primeira-dama e secretária de Planejamento do município, Cátia Tavares.

Jeová Neto morreu em um acidente automobilístico na BR-232, segundo informou o Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), local onde a vítima cursava o 4º período de Administração.

Em nota, a instituição de ensino manifestou profundo pesar pela morte do estudante e se solidarizou com familiares, amigos e comunidade, desejando força e conforto.

Unidade de ensino manifesta pesar | Foto: Instagram/Reprodução

"Que as boas lembranças de Jeová permaneçam vivas na memória de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele", afirmou a Asces-Unita, destacando que o velório acontece na residência da família, e o sepultamento está previsto para a tarde desta sexta-feira (16), na Vila de Tapiraim, no município.

Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura de São Caetano prestou pesar e informou que, em respeito à memória do jovem e em solidariedade à família, todas as atividades desta sexta foram suspensas.

"Manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos, desejando força, fé e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que Deus, em sua infinita misericórdia, acolha Jeová e conforte os corações de todos os que sofrem com sua partida", ressalta o comunicado.

A governada de Pernambuco, Raquel Lyra, também emitiu uma nota sobre a morte do jovem.

Governadora Raquel Lyra manifestou pesar pela morte de Jeová Almeida Lima Neto | Foto: Instagram/Reprodução

"Recebi com muita tristeza a notícia da partida precoce de Jeová Almeida Lima Neto, de apenas 19 anos, filho do prefeito de São Caetano, Josafá Almeida. Meus sentimentos ao prefeito, aos familiares e amigos neste momento de dor tão profunda. Que Deus conforte o coração de todos e dê força para enfrentar essa perda irreparável", afirmou Raquel Lyra.

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou as Polícias Rodoviária Federal e Civil para apurar outros detalhes do acidente, mas as corporações informaram que não registraram a ocorrência.

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