Filho do último xá do Irã diz que qualquer sucessor do aiatolá será ilegítimo
Reza Pahlavi afirmou nas redes sociais que "a vitória está próxima" após a morte de Khamenei
O filho do último xá do Irã deposto na Revolução Islâmica de 1979 afirmou nesta quinta-feira (5) que qualquer líder que o governo clerical eleger para suceder o aiatolá Ali Khamenei será ilegítimo.
Reza Pahlavi, que se posicionou como uma alternativa diante de uma possível queda do regime, afirmou nas redes sociais que "a vitória está próxima", após a morte de Khamenei no último fim de semana em bombardeios dos Estados Unidos e de Israel.
"Qualquer tentativa de nomear um sucessor para ele (Khamenei) está predestinada ao fracasso. Quem quer que seja apresentado... carecerá de legitimidade e será considerado cúmplice do sangrento histórico deste regime e de seus líderes criminosos", afirmou Pahlavi.
Mojtaba Khamenei, filho de Khamenei, é um dos principais candidatos a suceder o pai.