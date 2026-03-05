Qui, 05 de Março

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Filho do último xá do Irã diz que qualquer sucessor do aiatolá será ilegítimo

Reza Pahlavi afirmou nas redes sociais que "a vitória está próxima" após a morte de Khamenei

Reza Pahlavi, filho do deposto xá iraniano Mohammed Reza PahlaviReza Pahlavi, filho do deposto xá iraniano Mohammed Reza Pahlavi - Foto: SAUL LOEB / AFP

O filho do último xá do Irã deposto na Revolução Islâmica de 1979 afirmou nesta quinta-feira (5) que qualquer líder que o governo clerical eleger para suceder o aiatolá Ali Khamenei será ilegítimo.

Reza Pahlavi, que se posicionou como uma alternativa diante de uma possível queda do regime, afirmou nas redes sociais que "a vitória está próxima", após a morte de Khamenei no último fim de semana em bombardeios dos Estados Unidos e de Israel.

"Qualquer tentativa de nomear um sucessor para ele (Khamenei) está predestinada ao fracasso. Quem quer que seja apresentado... carecerá de legitimidade e será considerado cúmplice do sangrento histórico deste regime e de seus líderes criminosos", afirmou Pahlavi.

Mojtaba Khamenei, filho de Khamenei, é um dos principais candidatos a suceder o pai.

