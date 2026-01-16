A- A+

irã Filho do último xá do Irã diz que República islâmica "vai cair" Muitos manifestantes entoaram o nome de Pahlavi nos protestos que sacudiram o país desde o fim de dezembro

O filho do falecido xá do Irã declarou, nesta sexta-feira (16), que confia que a República islâmica vai cair diante dos protestos multitudinários e pediu uma intervenção estrangeira.

"A República islâmica vai cair, não é uma questão de se, mas de quando", afirmou Reza Pahlavi em uma coletiva de imprensa em Washington. "Voltarei ao Irã", acrescentou.

Pahlavi vive exilado nos Estados Unidos desde que a revolução islâmica de 1979 depôs seu pai.

Muitos manifestantes entoaram o nome de Pahlavi nos protestos que sacudiram o país desde o fim de dezembro e que foram reprimidos com brutalidade pelas autoridades iranianas.

O filho do xá expressou a intenção de liderar uma transição para uma democracia laica, embora tenha muitos detratores.

Pahlavi pediu reiteradamente ao presidente americano, Donald Trump, que ordene uma intervenção militar no Irã.

"O povo iraniano está tomando medidas decisivas no terreno. É hora de a comunidade internacional apoiá-lo plenamente (...), enfraquecendo a capacidade repressiva do regime, o que inclui atacar os líderes da Guarda Revolucionária e sua infraestrutura de comando e controle", declarou.

Ele também pediu que todos os países expulsem os diplomatas da República islâmica.

