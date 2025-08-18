Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

A- A+

Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega, foi acusado de quatro supostos estupros, anunciou a Procuradoria-Geral nesta segunda-feira (18).

No total, Marius Borg Høiby é acusado de 32 crimes. Além dos quatro estupros, ele foi acusado de maus-tratos a pessoas próximas e de gravar imagens sem consentimento, explicou o procurador-geral da Noruega, Sturla Henriksbø, em coletiva de imprensa.

"A pena máxima para os crimes mencionados na acusação é uma condenação de prisão de até dez anos", afirmou.

"São atos gravíssimos que podem deixar sequelas duradouras e destruir vidas", enfatizou o procurador.

Nascido de um relacionamento anterior ao casamento de sua mãe Mette Marit com o príncipe herdeiro Haakon, Marius Borg Høiby foi preso em 4 de agosto de 2024 sob suspeita de agredir sua companheira.

Esses eventos desencadearam uma série de outras revelações e denúncias de diversas vítimas.

"O fato de Marius Borg Høiby fazer parte da família real não deve, obviamente, significar que ele será tratado com maior indulgência ou com maior severidade do que se atos semelhantes tivessem sido cometidos por outros", insistiu Henriksbø.

Os quatro estupros pelos quais Borg Høiby é acusado ocorreram em 2018, 2023 e 2024, o último deles após o início da investigação policial.

