Colômbia Filho mais velho do presidente da Colômbia irá a julgamento por lavagem de dinheiro O filho mais velho é acusado de lavagem de dinheiro de um possível financiamento da campanha de seu pai

O filho mais velho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi chamado a julgamento, nesta quinta-feira (11), por um promotor, que a acusação de lavagem de dinheiro pelo possível financiamento da campanha de seu pai com recursos do narcotráfico.

"Chama-se a justiça o senhor Nicolás Fernando Petro Burgos", afirmou o promotor Mario Burgos durante uma audiência de acusação perante um juiz da cidade de Barranquilla (norte), onde mora o ex-congressista, que participou, em 2022, da campanha de seu pai à Presidência.

