Filho morre, e pai sai ferido de voo de paramotor na Ilha de Itamaracá

A queda de um paramotor, no fim da manhã desta Sexta-feira Santa (7), deixou uma pessoa morta e outra ferida. O acidente ocorreu na Praia do Pontal da Ilha, em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco.

As vítimas são pai, de 65 anos, e filho, de 39.

Allan Cabral, o filho, veio a óbito, pois afundou no mar junto com o motor do equipamento, de acordo com informações de testemunhas.

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau), o Samu Metropolitano do Recife foi acionado para o acidente, sendo enviados para o local uma ambulância de suporte avançado e um helicóptero.

