Ação solidária busca ajuda aos filhos de mulher que faleceu na Maternidade Professor Barros Lima

Familiares de Raquel Pedro da Silva, que faleceu na última quarta-feira (10), vítima de traumatismo craniano na Maternidade Professor Barros Lima, relataram que os cinco filhos que Raquel deixou estão precisando de ajuda para se manter.

Antes da tragédia, a vítima criava os filhos, sendo um adolescente de 16 anos e meninas de seis, oito, nove e 13 anos, na sua casa.

Depois disso, Adriana Andrade, irmã de criação de Raquel, disse que os sobrinhos precisaram ser separados; na ocasião uns foram levados para os pais e outros para casa dos avós paternos.

Em post divulgado nas redes sociais, a irmã da vítima relata que as crianças estão precisando de ajuda para sobrevivência diária.

Pensando nisso, Adriana promoveu uma ação solidária para arrecadar fundos e comprar alimentos para os filhos de Raquel, garantindo o bem estar dos mesmos.

Aos que quiserem ajudar com doações, é disponibilizado um pix (+55 81 9380-6762) com o número de telefone de Adriana Andrade, irmã da falecida. Através do número também é possível entrar em contato com Adriana para tirar dúvidas do caso

Ação solidária para os cinco filhos de Raquel (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

