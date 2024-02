A- A+

zoológico Filhote de coruja-buraqueira é o novo morador do Parque Dois Irmãos, no Recife Reprodução de animais sob cuidados humanos é indicativo de bem-estar animal

Leia também

• Passarela de acesso da BR-232 está sendo demolida por irregularidade; veja mudanças que serão feitas

• Com 'Maré Vermelha' e alerta da CPRH, movimentação diminui na Praia de Boa Viagem

Há habitante novo no Parque de Dois Irmãos. Nasceu um filhote de coruja-buraqueira (Athene cunicularia), espécie de hábitos diurnos, que constrói seus ninhos em cavernas no chão e prefere circular pelo chão do que em voos.

Durante muito tempo, apenas um animal da espécie vivia no Horto. Com a chegada de uma fêmea da espécia, e posterior processo de adaptação, os dois animais reproduziram, dando à luz o novo morador do Parque de Dois Irmãos.

"Todo nascimento aqui no parque é muito celebrado, pois a reprodução é um dos principais indicativos de bem-estar animal. Outro dado importante é o filhote ser cuidado pelos próprios pais, o que confirma que estamos realizando um bom trabalho com os animais sob nossos cuidados", destaca o técnico do parque, Juvenal Damasceno.

Sobre a reprodução da espécie

Diferente de outras aves de rapina, a coruja-buraqueira faz seus ninhos em cupinzeiros, buracos de tatu e ou até na areia, em regiões litorâneas. A espécie costuma cavar túneis de até dois metros e forrar o fundo com capim seco.

Após a postura do ovo, a fêmea realiza a incubação por um período de 28 a 30 dias. Já o macho tem a responsabilidade de prover alimento e proteger os futuros filhotes, além de cuidar do filhote durante o período que estão no ninho.

Além do período de incubação, a corujinha permanece por cerca de 44 dias no ninho após o nascimento. Por isso, o parque só conseguiu confirmar a reprodução recorrendo à utilização da tecnologia. A equipe técnica instalou uma câmera em frente à toca e gravou as primeiras saídas do filhote.

O nascimento da coruja-buraqueira, além de ser um forte indicador de bem-estar animal, é também uma oportunidade para aprender, por meio da observação, sobre o comportamento parental da espécie. Os registros de vídeo realizados no recinto da espécie servirão de base para que a equipe técnica adquira mais conhecimento sobre os primeiros dias de vida desses animais.

Veja também

CONFLITO Trégua em Gaza não reduzirá pressão sobre Hezbollah, diz ministro israelense