A- A+

CABO DO SANTO AGOSTINHO Filhote de baleia é encontrado morto na praia do Paiva; caso é o sexto na RMR nas últimas 72h Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o animal com várias lacerações no corpo

Um filhote de baleia-jubarte foi encontrado morto na praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu na tarde da segunda-feira (10) e foi o sexto registro de morte de animal marinho na faixa litorânea do estado em cerca de 72 horas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o animal com várias lacerações no corpo. De acordo com o biólogo Adriano Artoni, voluntário do Projeto Tamar, do Centro de Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o filhote já foi encontrado sem cauda e uma das nadadeiras da frente. A baleia tinha 3,4 metros.



O biólogo auxiliou as equipes no tratamento do corpo, para que todas as etapas corretas fossem seguidas. "Como faço parte do CMA [Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos], vou logo na frente para orientar quem está lá para poder não enterrar logo automaticamente, para saber as condições da baleia. Porque desse jeito o veterinário que for ao local pode pegar algumas amostras biológicas", afirmou.

Procurada, a Secretaria Executiva de Meio Ambiente (Sema) do Cabo de Santo Agostinho informou que foi acionada pelo Setor de Meio Ambiente do Paiva quando o animal foi encontrado.

"Uma máquina foi disponibilizada pela regional das praias para auxiliar no procedimento, que será realizado somente após a avaliação e coleta de material pela equipe do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)", explicou a secretaria.

Ainda de acordo com a secretaria, o ICMBio vai realizar a avaliação da carcaça e coletar amostras que poderão auxiliar na identificação da espécie e na apuração da possível causa da morte.

"Pelas características observadas nas imagens, há possibilidade de se tratar de uma baleia jovem, mas a identificação ainda não foi confirmada e ficará a cargo da equipe técnica. Após a coleta e a liberação do ICMBio, a carcaça será removida e enterrada em local adequado, seguindo as orientações técnicas do órgão responsável", reiterou.

Por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas-PE) explicou que o caso aconteceu durante o período reprodutivo das baleias-jubarte, "que migram para a costa brasileira, principalmente entre julho e novembro, para reprodução, nascimento e amamentação dos filhotes".

"Nessa fase, os filhotes permanecem sob os cuidados das mães até adquirirem condições para realizar a migração para as áreas de alimentação, em águas frias", completou.

A secrtaria apontou ainda que Pernambuco tem um litoral rico em biodiversidade, e é uma rota de passagem e berçário para diversas espécies marinhas. Com isso, baleias-jubarte podem ser avistadas nesse período, e "encalhes podem ocorrer por diferentes causas e precisam de avaliação técnica, e isso foi realizado pelo CMA.

"A Secretaria também explica ainda que marcas de mordidas de tubarões podem estar relacionadas a interações oportunistas ou à predação, mas não permitem, isoladamente, determinar a causa do encalhe ou da morte", reiterou.

Outras mortes de animais marinhos

Quatro tartarugas e um golfinho foram encontrados mortos em praias de Jaboatão dos Guararapes e do Recife, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os primeiros casos foram registrados entre a sexta (7) e sábado (8), na praia de Candeias, em Jaboatão. De acordo com a prefeitura, três tartarugas-verdes juvenis (Chelonia mydas) foram encontradas já sem vida na faixa de areia, nas proximidades dos hotéis Golden Beach e Barramares.

Os corpos foram recolhidos por uma equipe do Núcleo de Monitoramento Ambiental Marinho de Jaboatão (MOAMAS).

Ainda no sábado, outra tartaruga, que não teve espécie divulgada, foi encontrada morta, desta vez, na praia de Boa Viagem, Zona Sul da capital. O animal foi recolhido pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).

"Após a retirada, o animal é transportado pela equipe responsável e encaminhado para a destinação adequada, seguindo todos os procedimentos recomendados pela para esse tipo de ocorrência", explicou a prefeitura, por meio de nota.

Quatro tartarugas e um golfinho são encontrados mortos em praia da RMR em menos de 48h. - Foto: Adriano Artoni/ Divulgação

O quinto e último caso foi na madrugada do domingo (9), quando um golfinho foi encontrado encalhado, também já sem vida, na areia da Praia de Candeias, em Jaboatão. De acordo com o Moamas, se tratava de um boto-cinza da espécie Sotalia guianensis, que é um tipo de golfinho. O animal era um macho que media 2,5 metros, pesava 130 quilos e também tinha características de acidentes de pesca.

Como o animal já estava em estado de decomposição avançado, sem possibilidade de fazer necrópsia e identificar a causa da morte, ele foi enterrado na própria faixa de areia. O serviço foi executado pela Secretaria de Limpeza Urbana de Jaboatão, como é indicado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA/ICMBio), que coordena o Projeto Peixe-Boi.

Golfinho é encontrado morto na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. - Foto: Adriano Artoni/Divulgação

Casos podem ter ligação com acidentes de pesca

À Folha de Pernambuco, o biólogo Adriano Artoni, coordenador da Moamas, explicou que, até o momento, só é possível atestar que os animais apresentavam "indícios de interação com redes de pesca", que podem ter sido as causas para as mortes.

"A gente não vai afirmar, mas tem característica de acidente de rede de pesca. Pode ocasionar? Pode. Às vezes é uma rede abandonada, redes fantasmas que são descartadas. Então esses mamíferos, os quelônios, as tartarugas se deparam com essas redes", explicou.

O biólogo também afirmou que acidentes do tipo têm ligação com o aumento de pescadores anônimos, sem autorização do Ibama ou treinamento adequado.

"Hoje a gente tem um aumento de pescadores anônimos que não são registrados nas suas colônias dos pescadores, nos seus municípios. Porque as colônias dos pescadores fazem a parte deles direitinho. O pescador recebe a ficha [dos animais] que estão em extinção e os que não estão, que é a ficha vermelha a gente dada pelo Ibama. Eles têm as carteirinhas de pescador amador e profissional", afirmou.

"Agora, a gente tem que houve um aumento de pescadores anônimos que não se registram dentro do município, dentro daquela colônia, o que pode ocasionar alguns acidentes de pesca, sim. Não é só de rede, às vezes é o atropelamento de embarcações a recreio, resíduos plásticos, entre outros", completou.



Sobre esses casos, por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas-PE) afirmou que "acompanha as ocorrências recentes de encalhes e mortalidade de animais marinhos no litoral pernambucano, em articulação com os municípios e as instituições responsáveis pelo atendimento e monitoramento da fauna".

"O Governo de Pernambuco apoia iniciativas municipais de monitoramento e proteção da fauna, como o Núcleo de Monitoramento de Animais Marinhos e Silvestres (MOAMAS), da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que atua no atendimento, registro e notificação das ocorrências no município", completou.



O que fazer se encontrar um mamífero encalhado

A Semas-PE orienta a população que ao encontrar baleias, golfinhos ou outros mamíferos aquáticos encalhados, vivos ou mortos, é importante "manter distância, não tocar, não tentar devolver o animal ao mar e acionar as equipes especializadas".

Em caso de encalhe de mamíferos aquáticos, a população pode entrar com os seguintes contatos: CMA/ICMBio – Centro de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos - Base Avançada de Itamaracá (PE): (71) 98186-6920 e Base Itamaracá Resgate: (71) 8187-6468.

Veja também