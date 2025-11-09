Filhote de border collie é roubado de pet shop nos Jardins, mas história tem final feliz

A- A+

Baião de Dois, um filhote de border collie que aguardava adoção no pet shop Vica, no bairro Jardis, em São Paulo, foi roubado de dentro da loja na última sexta-feira, 7, por volta das 13h30. Segundo relato do proprietário do Vica nas redes sociais, um homem entrou no pet shop com um border collie adulto na coleira e pediu para ver o filhote; ao pegar o animal no colo, o homem deixou a loja com ele.



Filmagens mostraram que funcionárias e gerente da loja tentaram impedir o roubo de Baião de Dois, mas o homem teria entrado em um carro e fugido, atropelando outra pessoa.



Segundo a empresa, duas pessoas se machucaram tentando impedir que o homem levasse o filhote; um deles teria quebrado o nariz e o outro a perna. O pet shop registrou um boletim de ocorrência.



"Ele começou a ficar agressivo. Já na rua, agrediu o gerente da loja, que ficou caído no chão. Algumas pessoas da rua tentaram impedir, mas ele entrou no carro, atropelou um senhor e fugiu", diz o vídeo. "Vários crimes foram cometidos, entre eles roubo, tentativa de homicídio e agressão", escreveu a loja em seu perfil no Instagram.



No sábado, 8, a empresa publicou um novo vídeo contando que a história teve um final feliz: Baião de Dois foi encontrado sem ferimentos e adotado por um dos voluntários que ajudaram nas buscas. "Obrigada a todos pela ajuda. Graças a vocês conseguimos pegar o Baião de volta e dar a ele uma família e vida digna como todos os animais merecem ter", escreveu a loja.

