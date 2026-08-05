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AMERICA LATINA

Filhote de hipopótamo da colônia de Escobar morre após ser resgatado na Colômbia

Na década de 1980, o famoso narcotraficante importou quatro hipopótamos para seu zoológico particular

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O filhote foi encontrado sem sua mãe por pescadores em uma zona rural do município de Puerto Nare.O filhote foi encontrado sem sua mãe por pescadores em uma zona rural do município de Puerto Nare. - Foto: HANDOUT / CORNARE / AFP

Um filhote de hipopótamo descendente dos animais introduzidos na Colômbia pelo narcotraficante Pablo Escobar morreu nesta quarta-feira (5), após ser resgatado em estado de desnutrição, informou uma entidade ambiental à AFP.

O animal, que tinha cerca de 15 dias de vida, foi encontrado sem a mãe na última quinta-feira por pescadores às margens de um rio. Ele estava escondido entre arbustos em uma área rural do departamento de Antioquia.

O governo estima que existam pelo menos 200 hipopótamos nessa região, descendentes de um grupo que o falecido chefão do tráfico levou para sua emblemática Fazenda Nápoles, em Antioquia, na década de 1980.

Hoje, essa é a maior população de hipopótamos fora da África.

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A espécie, considerada invasora, se reproduz sem controle nas margens do rio Magdalena, o maior do país.

O filhote de hipopótamo "deu entrada com sinais crônicos de desidratação, desnutrição e um quadro gastrointestinal agudo que agravou todo o seu estado clínico", afirmou, em uma declaração em vídeo, um veterinário da entidade ambiental Cornare.

Apesar das manobras de resgate e reidratação, "o animal não respondeu adequadamente ao tratamento e morreu", acrescentou.

O filhote havia sido levado para um santuário na Fazenda Nápoles, que atualmente funciona como um parque temático.

Após a morte de Escobar, em uma operação das forças de segurança em 1993, os animais escaparam. Desde então, alteram o ecossistema e já atacaram moradores.

O governo do presidente Gustavo Petro, que está deixando o cargo, aprovou neste ano um plano para abater cerca de 80 indivíduos, após tentativas fracassadas de conter sua reprodução por meio de esterilizações.

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