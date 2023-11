A- A+

NATUREZA Filhote de rinoceronte ameaçado de extinção nasce na Indonésia Este é o quinto filhote nascido em um programa de liberdade parcial no parque, onde vivem 10 animais

Um rinoceronte de Sumatra nasceu no oeste da Indonésia, anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira (27), algo incomum para esta espécie ameaçada de extinção e da qual restam apenas algumas dezenas de exemplares.

Delilah deu à luz um macho, ainda sem nome, de 25 quilos no Parque Nacional Way Kambas, em Sumatra, no fim de semana.

Este é o quinto filhote nascido em um programa de liberdade parcial no parque, onde vivem 10 animais, segundo a ministra do Meio Ambiente e das Florestas, Siti Nurbaya.

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) calculam que a população de rinocerontes de Sumatra não chega a 80 exemplares nas ilhas indonésias de Sumatra e Bornéu.

A IUCN considera que este animal, a menor espécie de rinoceronte, está "criticamente ameaçada" por fatores como a mudança climática e a caça.

