ataque Filipinas acusa a China de disparar canhões de água contra dois de seus barcos Pequim reivindica quase toda a extensão do Mar do Sul da China, disputada com vários países do sudeste asiático, apesar de uma decisão internacional que rejeitou suas pretensões

As Filipinas acusaram a China na terça-feira (30) de disparar canhões de água contra dois de seus navios, dos quais um sofreu danos, durante uma patrulha perto de um recife próximo ao país do sudeste asiático. Pequim e Manila mantêm uma longa disputa territorial no Mar da China Meridional, que nos últimos meses tem causado várias colisões entre navios dos dois países.

O último incidente ocorreu perto do atol de Scarborough, sob controle de Pequim, que tem sido um cenário recorrente dessa disputa.

"Este dano é evidência da forte pressão da água usada pela guarda costeira chinesa em seu assédio aos navios filipinos", indicou um comunicado da guarda costeira das Filipinas.

Os guardas costeiros chineses reinstalaram uma barreira de 380 metros na entrada do atol - uma zona pesqueira tradicional - para impedir o acesso às suas águas, de acordo com o comunicado filipino.

Por sua vez, o serviço de guarda costeira da China afirmou que havia "expulsado" duas embarcações oficiais filipinas "após entrarem nas águas adjacentes à ilha Huangyang", nome chinês do atol de Scarborough.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, instou as Filipinas a abandonarem "as ações provocativas" em suas águas e "a não desafiar a firme determinação da China de proteger sua soberania".

Pequim reivindica quase toda a extensão do Mar do Sul da China, disputada com vários países do sudeste asiático, apesar de uma decisão internacional que rejeitou suas pretensões.

A cadeia triangular de recifes e rochas que compõem o atol de Scarborough está localizada a 240 quilômetros a oeste da principal ilha das Filipinas e a quase 900 quilômetros da ilha chinesa de Hainan.

O gigante asiático tomou o atol das Filipinas em 2012 e implantou sua guarda costeira e outros navios que, segundo Manila, assediam os navios filipinos e impedem seus pescadores de pescar.

O último incidente coincide com um grande exercício militar conjunto anual entre os Estados Unidos e as Filipinas que tem causado desconforto na China.

Segundo a guarda costeira filipina, seus dois navios encontraram durante sua patrulha "manobras perigosas e obstrução de quatro navios da guarda costeira chinesa e seis navios da Milícia Marítima da China".

Os guardas costeiros chineses dispararam um canhão de água contra os navios e causaram danos na cobertura e na corrimão de um deles, acrescentou.

