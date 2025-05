Filipinas acusa China de manobra agressiva com canhão de água contra navio de pesquisa; veja vídeo

A- A+

O governo das Filipinas denunciou nesta quinta-feira o uso de canhões de água e manobras agressivas por parte da Guarda Costeira da China contra um navio filipino que realizava uma missão científica próximo de Sandy Cay, uma área disputada no Mar do Sul da China.

Segundo o Departamento de Agricultura e a Agência de Pesca e Recursos Aquáticos (BFAR) das Filipinas, o incidente ocorreu na quarta-feira, quando os navios BRP Datu Sanday e BRP Datu Pagbuaya estavam coletando amostras de areia como parte de uma pesquisa marinha de rotina.

Por volta das 9h13 (horário local), o navio chinês CCG 21559 teria disparado canhões de água e colidido lateralmente com o BRP Datu Sanday duas vezes, causando danos à proa e à chaminé do navio filipino e colocando em risco a vida da tripulação civil a bordo.

Veja vídeo:

Combate naval com canhões de água ocorre no mar do Sul da China



O Departamento de Pesca e Recursos Aquáticos das Filipinas culpou nesta quinta-feira (22) a Guarda Costeira da China de disparar jatos de água e abalroar um navio governamental filipino, enquanto ele recolhia… pic.twitter.com/qlT38HrQ2b — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) May 22, 2025



As autoridades filipinas afirmaram que a operação científica estava sendo conduzida dentro do mar territorial das Filipinas, nas proximidades da ilha Thitu (conhecida localmente como Pag-asa).

A BFAR destacou que esta foi a primeira vez que canhões de água foram usados contra seus navios de pesquisa na região das ilhotas Pag-asa.

Em resposta, a Guarda Costeira da China acusou as embarcações filipinas de entrarem ilegalmente em águas próximas ao recife Subi e Sandy Cay, organizando o desembarque de pessoal em Sandy Cay.

A Guarda Costeira chinesa afirmou que tomou medidas de controle "profissionais e legais" e desembarcou no recife para verificar e lidar com a situação. Segundo a declaração chinesa, a colisão ocorreu após um dos navios filipinos ignorar múltiplos avisos e se aproximar perigosamente de uma embarcação chinesa, colocando toda a responsabilidade pelo incidente no lado filipino.

Este incidente ocorre em meio a tensões crescentes entre China e Filipinas sobre disputas territoriais no Mar do Sul da China, uma região estratégica com reivindicações sobrepostas de vários países. A situação em Sandy Cay, em particular, tem sido um ponto sensível nas relações bilaterais, com ambos os países realizando ações para afirmar sua soberania sobre a área.

Veja também