Conflito Filipinas acusa China de tentar bloquear navio O navio BRP Datu Sanday transportava combustível para pescadores no atol de Scarborough

O governo das Filipinas acusou, neste domingo (25), a Guarda Costeira chinesa de tentar bloquear um navio do país que transportava suprimentos para pescadores, no segundo incidente do tipo em duas semanas perto de um recife disputado pelas duas nações.

O navio BRP Datu Sanday transportava combustível para pescadores no atol de Scarborough quando foi perseguido por um navio da Guarda Costeira chinesa e por mais três embarcações chinesas em 22 de fevereiro, anunciou a Guarda Costeira filipina.

Três dos quatro navios chineses se aproximaram a menos de 100 metros da proa do Datu Sanday, afirma um relatório do incidente, que também menciona um acompanhamento próximo, bloqueio de transponder e outras "manobras perigosas".

"Apesar das manobras, o capitão do BRP Datu Sanday demonstrou excelentes habilidades e conseguiu escapar das tentativas de bloqueio", afirmou o comodoro Jay Tarriela, porta-voz da Guarda Costeira filipina para questões do Mar da China Meridional.

Na semana passada, a Guarda Costeira filipina afirmou que o BRP Datu Tamblot enfrentou uma situação similar na região.

O atol de Scarborough, uma cadeia triangular de recifes e pedras, é foco de conflito entre os dois países desde que a China o tomou das Filipinas em 2012.

