Filipinas anuncia localização de quatro novas bases à disposição dos EUA

A- A+

As Filipinas anunciaram nesta segunda-feira (3) a localização de quatro bases adicionais que serão colocadas à disposição das tropas dos Estados Unidos, incluindo uma perto da área disputada do mar da China Meridional e outra localizada a 400 quilômetros de Taiwan.

As quatro instalações são consideradas "adequadas e mutuamente benéficas", disse o escritório de comunicações presidencial em nota.

Em fevereiro, esses dois países aliados concordaram em expandir a cooperação em "áreas estratégicas" em meio ao endurecimento da retórica da China sobre a ilha de Taiwan e à construção de bases de Pequim no mar da China Meridional.

O Acordo de Cooperação de Defesa Aprimorada (EDCA) de 2014 deu às forças dos Estados Unidos acesso a cinco bases filipinas e depois foi expandido para nove, mas até agora a localização das novas instalações não havia sido divulgada devido a consultas do governo com as autoridades locais.

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, aprovou três dos locais a serem instalados no norte do país, incluindo uma base naval a cerca de 400 quilômetros de Taiwan.

Outro local será no sul da Ilha de Balabac, perto do mar da China Meridional.

Veja também

Semana Santa Confira a programação da Semana Santa da Paróquia Anglicana no Espinheiro, no Recife