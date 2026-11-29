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"mobilização bélica" Filipinas busca cidadãos supostamente "enganados" pelo exército russo Senador Raffy Tulfo afirmou que havia alertado o governo após ver um vídeo, que viralizou, no qual aparecem filipinos dizendo estar na Rússia

O governo filipino informou, neste domingo (29), que está à procura de cerca de 30 de seus cidadãos que, segundo um senador, foram "enganados" para se juntar ao Exército russo.

O senador Raffy Tulfo afirmou que havia alertado o governo após ver um vídeo, que viralizou, no qual aparecem filipinos dizendo estar na Rússia e relatando que estão sendo obrigados a treinar para o que um deles descreve como uma "mobilização bélica".

"Eles foram enganados com ofertas de emprego como faxineiros ou trabalhadores da construção civil, mas já faz um mês que estão treinando para a guerra", afirmou Tulfo em um comunicado.

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia recrutaram milhares de estrangeiros para seus exércitos desde que Moscou lançou a invasão da Ucrânia, há quase cinco anos.

"Identificamos o paradeiro deles, mas não divulgaremos esse detalhe nem o país envolvido, devido à natureza sensível das ações que estão sendo realizadas para ajudá-los", disse a porta-voz do presidente Ferdinand Marcos, Claire Castro, em outro comunicado.

A AFP tentou entrar em contato com a embaixada russa em Manila, sem sucesso.

No vídeo, os filipinos, que vestem uniforme militar, pedem a Marcos que os leve de volta para casa, a partir de um local não especificado na Rússia.

Castro informou que o Ministério da Justiça já havia apresentado ações contra cinco entidades que, supostamente, realizavam recrutamento "para supostos trabalhos militares no exterior".

Segundo dados do Banco Central, mais de dez milhões de filipinos trabalham no exterior e enviam, anualmente, remessas que somam dezenas de bilhões de dólares às suas famílias.

Em fevereiro, o Ministério das Relações Exteriores orientou os filipinos a não aceitarem ofertas de emprego "que possam envolver recrutamento para forças armadas estrangeiras, ainda que pareçam empregos civis comuns em outros setores".

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