Sex, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mundo

Filipinas emite alerta de tsunami após tremor de magnitude 7,4

O tremor foi registrado a cerca de 20 km da cidade de Manay, na região de Mindanao, a segunda maior ilha do arquipélago

Reportar Erro
O tremor foi registrado às 9h43 locaisO tremor foi registrado às 9h43 locais - Foto: Freepik

As Filipinas emitiram nesta sexta-feira (10, data local) um alerta de tsunami depois que um potente terremoto de magnitude 7,4 sacudiu o sul do arquipélago, gerando temor de danos e réplicas, informou o serviço sismológico nacional do país asiático.

Leia também

• Número de mortes por terremoto nas Filipinas sobe para 72

O tremor foi registrado às 9h43 locais (22h43 da quinta-feira em Brasília) a cerca de 20 km da cidade de Manay, na região de Mindanao, a segunda maior ilha do arquipélago.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter