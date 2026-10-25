Filipinas investiga laptop sobre abuso infantil encontrado em residência do pai de Meghan Markle
O filho de Markle, Thomas Markle Jr, descobriu imagens de abuso infantil enquanto revisitava caixas na antiga residência do pai
A polícia das Filipinas investiga um laptop com imagens de abuso infantil encontradas na casa onde morava o pai de Meghan Markle, informou o ministro do Interior do país.
Thomas Markle, cuja filha é casada com o príncipe Harry, morou na ilha filipina de Cebu, antes de retornar aos Estados Unidos no início do ano.
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O ministro filipino do Interior, Jonvic Remulla, disse à AFP que as autoridades tomarão “as ações legais” contra Markle caso seja encontrada alguma evidência contra ele. O investigado negou qualquer conduta ilícita.
“A Polícia Nacional das Filipinas (PNP) (...) inspecionou a antiga casa de Thomas Markle (...) Foi encontrado um estoque de material de pornografia infantil, assim como um laptop”, afirmou Remulla em um comunicado enviado na noite de sábado.
“O laptop está atualmente sob investigação forense e teremos resultados finais em uma semana”, acrescentou.
O tablóide britânico The Sun informou na semana passada que o filho de Markle, Thomas Markle Jr, descobriu imagens de abuso infantil enquanto revisitava caixas na antiga residência do pai.
Meghan Markle declarou na sexta-feira estar “profundamente consternada” pelas acusações.
O The Sun informou neste domingo que Meghan invejou no ano passado uma última carta ao pai na qual dizia que o considerava um abusador e que ele nunca conheceria seus netos.