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Papa se reúne na Argentina com vítimas de abusos sexuais por parte do clero

Pontífice visita o país durante sua primeira viagem apostólica pela América Latina

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Papa Leão XIV, durante viagem apostólica na ArgentinaPapa Leão XIV, durante viagem apostólica na Argentina - Foto: TIZIANA FABI / AFP

O papa Leão XIV se reuniu, nesta segunda-feira (9), com cinco vítimas de abusos por parte do clero na Argentina e se comprometeu a reforçar as medidas de proteção dentro da Igreja Católica, informou o Vaticano.

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"O papa conversou individualmente com cada uma delas, ouvindo seus relatos, as dolorosas experiências que viveram e suas sugestões para fortalecer os caminhos de cura dentro da Igreja", declarou a Santa Sé em um comunicado.

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