ACIDENTE Filipino é primeira vítima fatal da temporada de escalada no Everest Segundo a agência responsável pelo traslado do corpo, o alpinista "morreu no local onde estava descansando"

Um alpinista filipino é a primeira vítima fatal da temporada de escalada no Everest, a maior montanha do mundo, anunciaram nesta quinta-feira (15) as autoridades nepalesas.

Philipp Santiago, 45 anos, que se preparava para escalar até o cume de 8.849 metros, chegou exausto ao último acampamento (IV), situado a 7.950 metros, na noite de quarta-feira, declarou Himal Gautam, do departamento de turismo do Nepal, à AFP.

"Ele morreu no local onde estava descansando", explicou à AFP Bodha Raj Bhandari, da agência Snowy Horizon Treks and Expedition, que está organizando o traslado do corpo até o acampamento base.



A temporada de escalada do Everest começou em 9 de maio. Este ano, o Nepal concedeu 456 permissões para a temporada de primavera (hemisfério norte, abril-junho) a centenas de escaladores de todo o mundo.

A maioria dos alpinistas nas encostas do Everest é acompanhada por guias nepaleses, o que aumenta o número de alpinistas que aparecem na rota principal até o cume para quase 900 em apenas algumas semanas.

Desde que a rota foi traçada na semana passada, mais de 50 alpinistas alcançaram o cume, aproveitando uma breve janela de clima favorável.

No ano passado, mais de 800 alpinistas chegaram ao cume, 74 deles do lado tibetano, um número crescente que atraiu críticas de puristas pela superlotação e pela mercantilização da escalada na montanha simbólica.

