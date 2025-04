Fim da Páscoa: quanto tempo dura o bacalhau congelado?

A- A+

O congelamento é um dos métodos mais eficazes para conservar peixes e garantir sua segurança alimentar, sabor e valor nutricional por períodos prolongados. Dada a crescente demanda pelo bacalhau, em especial, que surge devido à comemoração da Semana Santa, entenda como mantê-lo conservado.

Por que é importante congelar o peixe?

O peixe é um alimento altamente perecível devido ao seu alto teor de água, baixo teor de gordura saturada e atividade enzimática acelerada após a pesca. Segundo a Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutricional, essas características o tornam vulnerável ao desenvolvimento de bactérias e parasitas patogênicos.

O congelamento não só previne a deterioração microbiológica, mas também previne a proliferação de outros parasitas. É óbvio, mas se consumido em mau estado, pode colocar sua saúde em risco, principalmente devido à intoxicação alimentar.





Embora seja perecível como outros alimentos frescos, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura destaca sua disponibilidade durante todo o ano e sua facilidade de transporte em longas distâncias, sem comprometer sua qualidade.

Quanto tempo o bacalhau congelado pode durar?

A vida útil do peixe congelado depende da variedade, do seu teor de gordura e do método de congelamento. De acordo com a tabela de armazenamento de alimentos refrigerados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, peixes magros como bacalhau, linguado ou escamudo podem durar entre seis e oito meses; enquanto peixes gordurosos como salmão, atum ou cavala podem durar de dois a três meses.

Por outro lado, o peixe congelado — ou seja, aquele que passou por um processo industrial em temperaturas muito baixas (-40°C) — pode durar até 18 meses sem perder sua qualidade organoléptica, desde que a cadeia de frio seja mantida intacta.

Como congelar peixe corretamente?

O congelamento adequado do peixe requer uma série de etapas para garantir sua segurança alimentar, textura e sabor:

Preparação preliminar: o peixe deve ser devidamente limpo, retirando-se as vísceras, escamas e sangue. Se possível, ele deve ser fatiado ou cortado em porções, o que facilita o armazenamento e o descongelamento posterior.

Secagem e conservação: antes do congelamento, o peixe deve ser seco com papel absorvente para evitar a formação de cristais de gelo. Em seguida, você precisa remover o máximo de ar possível.

Congelamento rápido: é recomendado que o congelamento seja rápido e em temperaturas de -18°C ou menos. O congelamento lento pode causar a formação de grandes cristais que quebram as fibras do peixe e deterioram sua textura.

Controle do frio: uma vez congelado, o peixe não deve ser descongelado até que esteja pronto para consumo, pois quebrar a cadeia de frio estimula o crescimento de microrganismos. Se descongelado, nunca deve ser congelado novamente sem primeiro ser cozido.

Em última análise, congelar peixes é uma estratégia eficaz para preservar seus nutrientes e prevenir riscos durante o consumo. Adotando boas práticas, é possível garantir que ele permaneça fresco nos pratos.

