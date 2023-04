A- A+

FERIADO Fim de semana com feriado terá marés altas no horário de pico da praia. Veja os dias Com o nível elevado da água, aumentam as chances da passagem de tubarões pelos recifes

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT) emitiu novos alertas sober as marés na Região Metropolitana do Recife (RMR). Com a lua em fase crescente, neste período de abril e início de maio, as marés tendem a não baixar e nem subir excessivamente.





Significa que entre sábado (29) e segunda (1º) os banhistas precisarão ficar atentos nos horários de fim da manhã e início da tarde - período de maior movimentação nas praias - por conta do pico da maré nesses momentos.



Pela manhã, as marés estarão subindo. E durante a tarde, estarão descendo mas só chegarão ao nível baixo à noite. Nesse momento, tambem não quer dizer que o nível da água baixará tanto.



Segundo especialistas em gerenciamento costeiro da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, significa que tubarões de 1,5 metros de comprimento são capazes de eventualmente ultrapassar os recifes que estiverem submersos na água, mesmo durante os períodos de maré baixa.

Veja dias e horários das alturas das marés

Sábado dia 29/04

5h56 - 1m

11h49 - 1.7m (PERIGO: MARÉ MAIS CHEIA DO DIA COM PRAIA LOTADA)

18H28 - 0.8m

Domingo dia 30/04

0h28 - 1.7m

6h47 - 0.8m

12h39 - 1.8m (PERIGO: MARÉ MAIS CHEIA DO DIA NO HORÁRIO DE PRAIA LOTADA)

19h08 - 0.7m

Segunda dia 01/05

1h09 - 1.9m

7h23 - 0.7m

13h19 - 2m (PERIGO: MARÉ MAIS CHEIA DO DIA NO HORÁRIO DE PRAIA LOTADA)

19h45 - 0.5m

Veja também

EUA Reguladores dos EUA admitem parte da culpa por quebra de bancos