ALERTA DE MARÉ ALTA Fim de semana de superlua e maré alta no Recife gera alerta para ataques de tubarão nas praias Alerta feito pelo Cemit aponta para aumento no risco de incidentes com tubarões

Superlua e maré alta são combinações "interessantes" para o aumento no risco de incidentes com tubarões nas praias do Recife e de Olinda. O alerta, emitido pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), é válido para este final de semana e é direcionado em especial para quem for curtir o banho de mar.



A última superlua do ano traz as chamadas marés de sizígia - caracterizadas por amplitudes da maré, ou muito baixas ou muito altas, de acordo com a posição do sol e da lua. A conjunção dos fenômenos, portanto, pode acarretar em uma maior incidência com tubarões.

A recomendação para banhistas é de entrar no mar em áreas protegidas pelos recifes, pela manhã e com a maré baixa - para o fim de semana, as marés vão ficar secas nas manhãs do sábado e do domingo, formando piscinas naturais ideais para o banho seguro.



As marés cheias vão se formar no final das tardes do sábado (2,5m) e do domingo (2,4m).





"Pedimos aos banhistas que aproveitem o banho de mar em áreas protegidas pelos recifes durante as marés baixas e também que evitem o mar ao entardecer, quando as marés estarão enchendo", alerta a gerente geral de Áreas Costeiras, Danise Alves.

Danise reforça, ainda, que a falta de barreiras recifais para proteção, nesse período crepuscular, atrai "algumas espécies de tubarões, que ficam mais ativas e buscam águas rasas para se alimentar".



Trecho proibido para banho

O trecho de 2,2Km da Praia de Piedade, que fica entre a igrejinha e o hotel Barramares, é proibido para banho de acordo com o Decreto Municipal da cidade de Jaboatão dos Guararapes.

E mesmo sem ter proibição expressa, os trechos entre a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho (Litoral Sul) e a Praia do Farol, em Olinda, têm recomendação para banhos de mar desde que a maré esteja baixa, em áreas com proteção de recifes, com dias de sol e em águas claras.

