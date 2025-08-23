S�b, 23 de Agosto

INCÊNDIOS

Fim dos incêndios na Espanha "está muito mais próximo"

Muitos moradores puderam retornar às suas casas nas últimas 24 horas

Bombeiros tentam controlar um incêndio florestal perto da vila de Mougas, no município de Oia, noroeste da Espanha, em 22 de agosto de 2025.Bombeiros tentam controlar um incêndio florestal perto da vila de Mougas, no município de Oia, noroeste da Espanha, em 22 de agosto de 2025. - Foto: Miguel Riopa / AFP

O fim dos grandes incêndios que assolaram a Espanha durante duas semanas, que deixaram quatro mortos e devastavam mais de 350.000 hectares, "está muito mais próximo", afirmou neste sábado (23) a diretora de Proteção Civil e Emergências, Virginia Barcones, à televisão pública TVE.

"Já falta menos e o fim está muito mais próximo", explicou, ressaltando que os incêndios são muito "traiçoeiros" e que "é preciso fazer um último esforço para acabar com esta situação terrível".

Barcones explicou que restam "18 incêndios florestais ativos, destes, 17 estão em situação operacional 2" — representando um perigo para pessoas e residências — e preocupa "especialmente" o de Igüeña, na província de León, região noroeste de Castilla y León.

Apesar disso, "o sentimento geral é de melhora, de evolução favorável, de que já falta menos", insistiu.

Centenas de pessoas e várias localidades seguem evacuadas devido à ameaça das chamas, mas muitos moradores puderam retornar às suas casas nas últimas 24 horas.

Os grandes incêndios afetaram especialmente toda a parte oeste do país, sobretudo as regiões de Galícia, Castilla y León e Extremadura.

O fogo teve início em meio a uma onda de calor que durou 16 dias e deixou temperaturas de 40ºC em todo o país, e até 45ºC em vários pontos do sul.

Com o fim da onda de calor, maior umidade e ventos menos intensos, "as condições são mais favoráveis" para a extinção, insistiu Barcones.

