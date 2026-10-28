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Finados: DER-PE desligará lombadas eletrônicas da PE-60 e BR-232 a partir de sexta-feira (30)

Desligamento terá início ao meio-dia desta sexta-feira (30) e seguirá até as 5h da terça-feira (3), pós-feriado, quando os equipamentos voltarão a funcionar

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Segundo o DER-PE, o objetivo é garantir maior fluidez e reduzir congestionamento Segundo o DER-PE, o objetivo é garantir maior fluidez e reduzir congestionamento  - Foto: DER-PE/Divulgação

As lombadas eletrônicas e os painéis informativos da PE-60 e da BR-232, no trecho entre o Recife e o entroncamento com a BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, serão desligados durante o feriadão de Finados, na segunda-feira (2).

A informação foi divulgada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), nesta quarta-feira (28). A decisão valerá para os dois sentidos das rodovias: capital–interior e interior–capital.

O desligamento terá início ao meio-dia desta sexta-feira (30) e seguirá até as 5h da terça-feira (3), pós-feriado, quando os equipamentos voltarão a funcionar.

Segundo o diretor de Trânsito e Faixa de Domínio do DER-PE, Laudevino Vilela, o objetivo é garantir maior fluidez e reduzir congestionamento diante do grande volume de veículos esperado no período.

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"É importante lembrar que isso não é um convite para a imprudência, que a sinalização regulamentar continua no local e deve ser respeitada para a própria segurança do cidadão, motorista e de todos que usam a rodovia", ressaltou Laudevino Vilela.

O coordenador de Trânsito do DER-PE, Luiz Carlos, as unidades de fiscalização e educação para o trânsito, juntamente com os conveniados, estarão a postos em pontos estratégicos para garantir a fluidez do trânsito e a segurança viária.

"Assim, o usuário das rodovias poderá viajar com tranquilidade e aproveitar o feriadão", afirmou Luiz Carlos.

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