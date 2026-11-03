Finados: rodovias de Pernambuco registam 33 sinistros de trânsito com oito mortos e 47 feridos

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Pernambuco registrou 33 sinistros de trânsito em rodovias federais com oito mortos e 47 feridos no último final de semana e feriado de Finados.



O balanço foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que considerou dados entre a sexta (30) e segunda-feira (2), período em que realizou a Operação Finados 2026.



De acordo com a corporação, que intensificou a fiscalização nas rodovias federais do estado nos quatro dias, metade das mortes no feriado foram provocadas por colisões frontais.

"O sinistro mais grave ocorreu na sexta-feira (30), no km 191 da BR-232, em Sanharó, no Agreste. Uma colisão frontal entre dois carros resultou em duas pessoas mortas e em cinco feridas. A Polícia Civil vai investigar o caso", ressaltou a PRF.



A corporação destacou que, em 2025, o feriado de Finados foi em um domingo e não houve operação específica na data, não sendo possível realizar um comparativo com relação ao número de sinistros.

No período, foram fiscalizados 2.476 veículos e 3.201 pessoas, emitidas 1.604 autuações e registradas 183,2 toneladas de excesso de peso. A PRF destacou que a infração mais verificada foi o excesso de velocidade, que resultou em 384 imagens de radar.



Também foram registradas outras infrações, como ultrapassagens indevidas (108), não uso do cinto de segurança (66), trânsito pelo acostamento (64), desrespeito à Lei do Descanso (40), falta do capacete (30) e da cadeirinha (30).



"O combate à embriaguez ao volante resultou em 2.186 testes com o bafômetro, que resultaram em 16 autuações e na prisão de um motorista sob efeito de álcool", afirmou a PRF.

Durante os dias de operação, foram retirados 50 animais de grande porte das rodovias e prestados auxílios a 82 condutores que tiveram problemas com o veículo. Além disso, a equipe do Núcleo de Operações Aéreas/Samu Metropolitano Recife realizou um resgate aeromédico.

"O reforço no policiamento resultou em dois veículos recuperados e em 21 pessoas detidas por diversos crimes, como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e com mandado de prisão em aberto", afirmou a corporação.

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