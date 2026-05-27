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MATEMÁTICA

Final do Concurso Contar Bem reúne 17 estudantes da rede pública no Recife nesta quinta (28)

Iniciativa promovida pela ASPA mobilizou 13,4 mil alunos de 56 municípios de Pernambuco

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Concurso Contar BemConcurso Contar Bem - Foto: Divulgação ASPA / Concurso Contar Bem

A Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA) realiza, nesta quinta-feira (28), às 13h45, a etapa final da 5ª edição do Concurso Contar Bem 2026.

O evento, que ocorre no auditório do Centro de Formação e Lazer do SINDSPREV, no bairro da Guabiraba, no Recife, reunirá 17 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal que se classificaram nas etapas regionais.

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Neste ano, o projeto registrou a participação de 13.400 estudantes de 560 escolas, abrangendo 56 municípios pernambucanos localizados na Zona da Mata Sul, Agreste Centro, Mata Norte e Região Metropolitana do Recife.

O formato da competição utiliza desafios de raciocínio lógico, cálculo rápido e estratégias de resolução matemática por meio de jogos digitais.
 

Concurso Contar Bem. Foto: Divulgação ASPA / Concurso Contar Bem

De acordo com o presidente da ASPA, Inácio Miranda, o objetivo da competição é aproximar as crianças da disciplina de forma prática.

“O Concurso Contar Bem valoriza o raciocínio e desperta nos estudantes o interesse pela aprendizagem de forma leve, dinâmica e transformadora”, aponta.

Premiações
Como forma de incentivo e reconhecimento, os três primeiros colocados receberão notebooks e diárias em um resort no litoral do Estado, acompanhados por seus responsáveis e professores.

O primeiro colocado também garantirá estes prêmios para o gestor de sua escola e para o secretário de Educação de seu município. Além disso, os 56 alunos selecionados nas etapas municipais anteriores receberão tablets.

A final do Concurso Contar Bem 2026 será transmitida ao vivo pelo canal oficial do projeto no YouTube, às 13h45.

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