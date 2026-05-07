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Chuvas em Pernambuco Final de semana deve ser de chuvas de moderadas a fortes na RMR e Zona da Mata, diz Apac Tendência de precipitação da Apac aponta para intensificação das chuvas

O final de semana deve ser de chuvas com intensidade de moderada a forte na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco.

A informação foi divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu a tendência de precipitação para os próximos dias.

Nesta sexta-feira (8), o comunicado indica chuvas moderadas para a RMR, Zonas da Mata Sul e Norte, e para Fernando de Noronha.

Já para o sábado (9) e domingo (10), as chuvas devem intensificar. São aguardadas precipitações de moderada a forte na RMR, Matas Sul e Norte. Também é prevista chuva moderada no Agreste.

Alertas

Além das tendências, a Apac também emitiu um alerta amarelo indicando chuvas moderadas a pontualmente fortes para a RMR e Zonas da Mata Norte e Sul, a partir da noite desta quinta (7) e ao longo da sexta-feira (8).

As precipitações serão provocadas pelo Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) e potencializadas pela umidade oriunda da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).



Um alerta laranja, de "estado de atenção", também foi emitido para Fernando de Noronha, indicando pancadas de chuva de moderada a forte nesta quinta e sexta.

Segundo a Apac, em Noronha, o sistema meteorológico ZCIT deixará o tempo nublado e provocará as precipitações no arquipélago.

Além da Apac, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo válido a partir das 15h desta quinta-feira (7).

O comunicado indica precipitações de até 50 milímetros ao longo do dia, e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora, para a RMR, Agreste e Mata pernambucana.

Chuvas devem continuar

A tendência da Apac aponta para a continuidade das chuvas na segunda (11), quando as precipitações devem ser moderadas na RMR e Matas Norte e Sul, e na terça-feira (12), quando é aguardada chuva de fraca a moderada para todas as regiões do estado.



Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:

Sexta-feira (8)

Região Metropolitana do Recife - Moderada

Mata Norte - Moderada

Mata Sul - Moderada

Agreste - Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada

Sertão de São Francisco - Fraca

Fernando de Noronha - Moderada.

Sábado (9)

Região Metropolitana do Recife - Moderada a forte

Mata Norte - Moderada a forte

Mata Sul - Moderada a forte

Agreste - Moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca

Sertão de São Francisco -Fraca

Fernando de Noronha - Fraca a moderada.

Domingo (10)

Região Metropolitana do Recife - Moderada a forte

Mata Norte - Moderada a forte

Mata Sul - Moderada a forte

Agreste - Moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada

Sertão de São Francisco - Fraca a moderada

Fernando de Noronha - Moderada.

Segunda-feira (11)

Região Metropolitana do Recife - Moderada

Mata Norte - Moderada

Mata Sul - Moderada

Agreste - Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca

Sertão de São Francisco - Fraca

Fernando de Noronha - Moderada.

Terça-feira (12)

Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada

Mata Norte - Fraca a moderada

Mata Sul - Fraca a moderada

Agreste - Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada

Sertão de São Francisco - Fraca

Fernando de Noronha - Fraca a moderada.

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