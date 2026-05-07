Final de semana deve ser de chuvas de moderadas a fortes na RMR e Zona da Mata, diz Apac
Tendência de precipitação da Apac aponta para intensificação das chuvas
O final de semana deve ser de chuvas com intensidade de moderada a forte na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco.
A informação foi divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu a tendência de precipitação para os próximos dias.
Nesta sexta-feira (8), o comunicado indica chuvas moderadas para a RMR, Zonas da Mata Sul e Norte, e para Fernando de Noronha.
Já para o sábado (9) e domingo (10), as chuvas devem intensificar. São aguardadas precipitações de moderada a forte na RMR, Matas Sul e Norte. Também é prevista chuva moderada no Agreste.
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Alertas
Além das tendências, a Apac também emitiu um alerta amarelo indicando chuvas moderadas a pontualmente fortes para a RMR e Zonas da Mata Norte e Sul, a partir da noite desta quinta (7) e ao longo da sexta-feira (8).
As precipitações serão provocadas pelo Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) e potencializadas pela umidade oriunda da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).
Um alerta laranja, de "estado de atenção", também foi emitido para Fernando de Noronha, indicando pancadas de chuva de moderada a forte nesta quinta e sexta.
Segundo a Apac, em Noronha, o sistema meteorológico ZCIT deixará o tempo nublado e provocará as precipitações no arquipélago.
Além da Apac, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo válido a partir das 15h desta quinta-feira (7).
O comunicado indica precipitações de até 50 milímetros ao longo do dia, e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora, para a RMR, Agreste e Mata pernambucana.
Chuvas devem continuar
A tendência da Apac aponta para a continuidade das chuvas na segunda (11), quando as precipitações devem ser moderadas na RMR e Matas Norte e Sul, e na terça-feira (12), quando é aguardada chuva de fraca a moderada para todas as regiões do estado.
Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:
Sexta-feira (8)
Região Metropolitana do Recife - Moderada
Mata Norte - Moderada
Mata Sul - Moderada
Agreste - Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada
Sertão de São Francisco - Fraca
Fernando de Noronha - Moderada.
Sábado (9)
Região Metropolitana do Recife - Moderada a forte
Mata Norte - Moderada a forte
Mata Sul - Moderada a forte
Agreste - Moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca
Sertão de São Francisco -Fraca
Fernando de Noronha - Fraca a moderada.
Domingo (10)
Região Metropolitana do Recife - Moderada a forte
Mata Norte - Moderada a forte
Mata Sul - Moderada a forte
Agreste - Moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada
Sertão de São Francisco - Fraca a moderada
Fernando de Noronha - Moderada.
Segunda-feira (11)
Região Metropolitana do Recife - Moderada
Mata Norte - Moderada
Mata Sul - Moderada
Agreste - Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca
Sertão de São Francisco - Fraca
Fernando de Noronha - Moderada.
Terça-feira (12)
Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada
Mata Norte - Fraca a moderada
Mata Sul - Fraca a moderada
Agreste - Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada
Sertão de São Francisco - Fraca
Fernando de Noronha - Fraca a moderada.