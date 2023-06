A- A+

SÃO JOÃO 2023 Final do 37° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas acontece nesta quinta (22), no Sítio Trindade Serão 12 finalistas competindo pelo prêmio de R$ 18,2 mil

Além das festividades, há sempre espaço para um pouco de competição no São João do Recife. O grande exemplo disso é o 37° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, evento anual na cidade, que chega à última etapa das finais nesta quinta-feira (22).

O torneio, que começou com 34 competidoras, possui apenas 12 no momento, e cada uma das equipes recebeu uma bonificação de R$ 3,9 mil pela classificação para a final. Agora, os grupos competem pelo prêmio máximo de R$ 18,2 mil. Além disso, serão distribuídos R$ 12,6 mil para a segunda colocada; R$ 9,8 mil para a terceira; R$ 8,4 mil para a quarta; e R$ 7 mil para a quinta.

Primeira etapa

A primeira etapa das finais aconteceu nesta quarta-feira (21), no Pavilhão das Quadrilhas, no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. Seis equipes se apresentaram:

Quadrilha União Junina;

Quadrilha Junina Traquejo;

Quadrilha Junina Bacamarte;

Quadrilha Junina Tradição;

Quadrilha Junina Origem Nordestina;

Quadrilha Junina Raio de Sol.

A Raio de Sol, inclusive, é a grande favorita ao prêmio, após ter sido campeã do Festival Owthyn na Roça deste ano, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolina do Recife (RMR). A vitória rendeu uma premiação de R$ 5 mil para o grupo.

Etapa final

A grande decisão também ocorre no Pavilhão das Quadrilhas, a partir das 20h. Outras seis grupos se apresentarão, na seguinte ordem:

Quadrilha Junina Portal do Sertão;

Quadrilha Junina Dona Matuta;

Quadrilha Junina Zé Matuto;

Quadrilha Junina Evolução;

Quadrilha Junina Traque;

Quadrilha Junina Lumiar.

Apesar do favoritismo da Raio de Sol, a Quadirlha Junina Lumiar promete entregar uma boa competição após ter sido a vice-campeã do Festival Owthyn na Roça deste ano, o que garantiu uma premiação de R$ 3 mil.

Confira a programação completa das apresentações:

Finais do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

No Pavilhão do Sítio Trindade

Dia 22 (Quinta-feira)

20h - Quadrilha Junina Portal do Sertão

20h35 - Quadrilha Junina Dona Matuta

21h10 - Quadrilha Junina Zé Matuto

21h45 - Quadrilha Junina Evolução

22h20 - Quadrilha Junina Traque

22h55 - Quadrilha Junina Lumiar



