A- A+

Hezbollah Financiador do Hezbollah se declara culpado perante a justiça americana Sua previsão será anunciada posteriormente, mas Bazzi, de 60 anos, pode ser condenado a até 20 anos de prisão

Um “financiador” do movimento islâmico pró-iraniano Hezbollah que está detido nos Estados Unidos desde 2023 se declarou culpado, nesta sexta-feira (20), de ter desobedecido às avaliações financeiras impostas contra ele desde 2018 para enviar dinheiro ao grupo libanês, considerado "terrorista" por Washington.

Mohammad Ibrahim Bazzi, que tem as nacionalidades libanesa, britânica e belga, aceitou a sua responsabilidade por "conspirar para incitar" cidadãos americanos "a fazer em transações ilegais com uma pessoa comprometida como terrorista internacional", informou a promotoria federal do Brooklyn, em Nova Iorque.

Sua previsão será anunciada posteriormente, mas Bazzi, de 60 anos, pode ser condenado a até 20 anos de prisão.

Este homem, considerado desde 2018 pelas autoridades americanas como um “terrorista internacional”, “assumiu sua responsabilidade por seu papel em um complô para traficar centenas de milhares de dólares dos Estados Unidos para o Líbano”, segundo o promotor federal Breon Peace.

Cerca de 828,5 mil dólares (R$ 4,53 milhões), de acordo com uma fonte judicial, foram enviados ao país do Oriente Médio, em "violação às avaliações impostas contra ele [Bazzi] por ter ajudado a organização terrorista Hezbollah" , detalhado o promotor.

A investigação envolveu várias agências de controle americanas e a Romênia, de onde foi extraditada para os Estados Unidos em fevereiro de 2023.

“Bazzi é um financiador central do Hezbollah, que recebeu milhões de dólares nos últimos anos graças aos seus negócios na Bélgica, Líbano, Iraque e em toda a África Ocidental”, informou a promotoria.

Segundo a investigação, Bazzi, em conluio com outra pessoa identificada como Talal Chahine, que teria fugido para o Líbano, lavou suas transações por meio de compras e empréstimos específicos, como, por exemplo, equipamentos para um restaurante chinês e um crédito familiar no Kuwait .

Veja também

MEIO AMBIENTE Tartarugas e peixes com deformidades no ES têm relação com tragédia de Mariana (MG), diz estudo