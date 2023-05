Finlândia recebe exercícios militares aéreos com aliados da Otan

A- A+

Última nação a se tornar membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Finlândia iniciou, nesta segunda-feira (29), uma série de exercícios militares aéreos junto de diversos países, anunciou a força aérea desse país.

"Os exercícios começaram hoje. Nossa primeira rotação está em andamento", declarou à AFP o coronel Henrik Elo, das Forças Aéreas finlandesas.

Durante quase duas semanas, 150 aviões de combate e soldados de 14 países - 12 membros da Otan mais Suécia e Suíça - participarão das manobras, que acontecerão na Finlândia, Suécia e Noruega.

Os países nórdicos organizam a operação "Arctic Challenge" a cada dois anos desde 2013.

Os exercícios terminarão em 9 de junho e contarão com os F-35 americanos e de vários países europeus, aviões franceses Rafale e Mirage, F-16 dinamarqueses e holandeses, F-18 finlandeses e suíços, assim como Gripen suecos.

"É o maior [exercício] organizado até o momento", destacou o coronel Elo.

As manobras coincidem com uma reunião, esta semana, dos ministros das Relações Exteriores da Otan em Oslo, capital norueguesa, e com uma visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, à Finlândia na quinta e sexta-feira.

A Finlândia, cuja fronteira com a Rússia se estende por 1.300 quilômetros, uniu-se à Otan em abril, encerrando décadas de neutralidade e não alinhamento militar após a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022

