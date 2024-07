Finlândia suspeita que navio russo violou as suas águas

A- A+

A Finlândia afirmou suspeitar que um navio russo violou as suas águas territoriais, depois de vários incidentes entre estes dois países que compartilham uma imensa fronteira após Helsinque ter aderido à Otan.

O Ministério da Defesa de Helsinque indicou que suspeita que um navio navegou ao longo da costa do Golfo da Finlândia, no leste do mar Báltico.

As relações entre Finlândia e Rússia, que compartilham uma fronteira de 1.340 quilômetros, se deterioraram desde que o país nórdico aderiu à Otan em 2023.

Em 10 de junho, quatro aviões militares russos permaneceram no espaço aéreo finlandês durante aproximadamente dois minutos em frente à cidade de Loviisa, no sul, destacou o Ministério finlandês no comunicado.

A Guarda Costeira finlandesa lançou uma investigação e fornecerá mais informações quando concluir as investigações, acrescentou o Ministério, sem dar mais detalhes.

