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crimes Fintechs fizeram 'explodir' os recursos do PCC Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo envolveu cinco empresas, das quais a advogada e influenciadora Deolane Bezerra figura como sócia, além de outros 14 alvos da Operação Vérnix

A Polícia Civil de São Paulo fez uma análise financeira de quase uma década de movimentações de recursos que ligam a cúpula do PCC à advogada e influenciadora Deolane Bezerra Santos e constatou que o uso de fintechs fez explodir o total de valores movimentados pelo grupo criminoso. A informação consta da representação policial à Justiça pela decretação das prisões.

Um primeiro relatório demonstra movimentações atípicas, porém, "mais moderadas, que não ultrapassavam R$ 1 milhão". O segundo relatório mostrou o "salto exponencial no volume de recursos, com destaque para o ingresso de mais de R$ 30 milhões provenientes de empresas de meios de pagamento, inclusive fintechs".

Segundo a polícia, o cruzamento de dados bancários e fiscais permitiu ainda identificar padrões típicos de fracionamento, pulverização e circularidade de valores, além de recorrentes transações envolvendo empresas com indícios de funcionamento incompatível com a natureza declarada. O ponto central envolveu cinco empresas, das quais Deolane figura como sócia, além de outros 14 alvos da Operação Vérnix.

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