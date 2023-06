A- A+

PERIGO Fio de energia elétrica cai de poste e atinge barraca no Centro do Recife Barraca atingida vendia materiais plásticos e fogos de artifício; cabo era de média tensão

Um fio de energia elétrica de média tensão caiu de um poste na rua das Calçadas, na área central do Recife, e atingiu uma barraca que vendia materiais de plástico e alguns fogos de artifício. Ninguém ficou ferido.

O dono do espaço disse que perdeu todo os itens que estavam à venda. Essa é a sua forma de sustento e, por estar abalado, não quis gravar entrevistas.

Vendedor que teve barraca atingida e perdeu produtos; Neoenergia diz que irá arcar com prejuízo (Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco)

"O fluxo de pessoas sempre é grande nessa área, mas no momento, por sorte, não tinha muita gente. O fio caiu em cima de uma barraca que tinha alguns fogos, além de bandeirinhas plásticas de São João e balões do Dia dos Namorados. A gente mesmo que jogou água e apagou as faíscas de fogo", disse um outro comerciante, que pediu para não ser identificado.

Ainda segundo ele, a queda desse mesmo fio já havia acontecido. O perigo também tinha sido alertado à Neoenergia horas antes, mas nada foi feito.

"Os fios estavam balançando e dando 'tiro' hoje de manhã cedo, aí a gente ligou, mas ninguém veio. Se tivessem vindo quando ligamos, isso não teria acontecido. E esse mesmo fio já caiu quatro anos atrás", afirmou o vendedor.

De acordo com a Neoenergia, o chamado para a localidade ocorreu às 11h36, quando o circuito foi "desligado rapidamente".

Por conta do ocorrido, ruas do centro do Recife e bairros das proximidades ficaram sem energia até as 13h40.

A Neoenergia disse que "está apurando as causas que levaram ao rompimento do cabo de média tensão".

A empresa também disse que "os danos causados ao comerciante serão totalmente ressarcidos por parte da distribuidora".

