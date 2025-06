Fio dental 'inteligente' consegue detectar nível de estresse; veja como

A- A+

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Universidade Tufts, nos Estados Unidos, criou um fio dental que consegue detectar os níveis de cortisol (chamado de "hormônio do estresse") através da saliva. O novo equipamento é chamado de "eMIP".

Com o mesmo design de um fio dental com cabo, com o fio esticado em dois pinos que se estendem a partir de um cabo plano de plástico, ele apresenta uma tecnologia baseada em "polímeros molecularmente impressos".

Esses polímeros são moldes moleculares que conseguem fazer a leitura dos níveis de cortisol, pois apresentam cavidades altamente seletivas para moléculas presentes no hormônio. Dessa forma, o cortisol presente na saliva se conecta a esses eletrodos e altera o sinal elétrico do sensor, o que permite a detecção do estresse.

A partir dos experimentos realizados pelos cientistas foi verificado que o sensor de fio dental alcançou detecção ultrassensível de cortisol, identificando níveis tão baixos quanto 0,048 picogramas por mililitro em uma ampla faixa de detecção. Além disso, os resultados ficaram disponíveis em 11 a 12 minutos.

“Os biossensores geralmente são desenvolvidos usando anticorpos ou outros receptores que captam a molécula de interesse. Uma vez encontrado um marcador, muito trabalho é necessário para a bioengenharia da molécula receptora ligada ao sensor. O eMIP não depende de grandes investimentos na produção de anticorpos ou receptores. Se você descobrir um novo marcador para estresse ou qualquer outra doença ou condição, poderá criar um molde de polímero em um período muito curto”, explica Sameer Sonkusale, professor de engenharia elétrica e de computação da Tufts, em comunicado.

A pergunta que surge a partir disso é: mas por que detectar o estresse rotineiramente? Os pesquisadores explicam que as ferramentas atuais são caras ou imprecisas. E o estresse está ligado a diversas outras condições, como aumento da pressão arterial e doenças cardiovasculares, diminuição da função imunológica, depressão e ansiedade.

Mas, Sonkusale ressalta que o fio dental é ideal para o acompanhamento, não para o diagnóstico preciso inicial.

“Não queríamos que a medição criasse uma fonte adicional de estresse, então pensamos: podemos criar um dispositivo sensor que se torne parte da sua rotina diária? O cortisol é um marcador de estresse encontrado na saliva, então usar fio dental pareceu uma opção natural para coletar uma amostra diária”, afirma Sonkusale.

O novo equipamento abre novas possibilidades para detecção de outras condições através da mesma tecnologia, segundo os pesquisadores, que publicaram as descobertas na revista científica ACS Applied Materials and Interfaces. Atualmente, os envolvidos na pesquisa estão criando uma startup para que o fio dental possa ser lançado no mercado.

