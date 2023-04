A- A+

Brasil Fiocruz: 19 estados apresentam crescimento de casos graves de Covid; veja quais Novo Boletim InfoGripe destaca ainda aumento de bronquiolite entre as crianças

O novo boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aponta que 19 unidades federativas apresentam uma tendência de crescimento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). De acordo com a fundação, na população adulta o aumento é motivado majoritariamente pela Covid-19, mas há também uma elevação de ocorrências associadas aos vírus Influenza A e Influenza B, que causam a gripe.

Os estados são:

Acre

Alagoas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará, Paraíba

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

Sergipe

Tocantins

Já entre as crianças, o aumento dos casos de síndrome respiratória são ligados principalmente aos quadros de Vírus Sincicial Respiratório (VSR), causador da bronquiolite infantil. O boletim destaca que no Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins, o sinal de crescimento das SRAGs de um modo geral é puxado pelo um aumento entre os pequenos.

Além disso, o documento, que monitorou informações até a semana de 9 a 15 de abril, ressalta que na Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina há sinais de diminuição do crescimento entre adultos, e já de queda entre as crianças.

"No entanto, observam-se tendências distintas entre os vírus associados aos casos em adultos nesses estados. Enquanto os casos associados à Covid-19 sugerem desaceleração, há indícios de aumento recente de influenza A e B em diversos desses estados", afirma o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, em comunicado.

Frente ao cenário epidemiológico, Gomes diz que é extremamente importante a adesão às campanhas de vacinação tanto contra a Covid-19 – com o reforço bivalente disponível a toda a população adulta –, como contra a gripe – destinada aos grupos prioritários.

Quem pode receber o reforço bivalente da Covid-19?

Todos acima de 18 anos;

Pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos;

Pessoas com deficiência a partir de 12 anos;

Pessoas com comorbidades a partir de 12 anos;

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas a partir de 12 anos;

Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir de 12 anos;

Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos.

Para receber a bivalente, são necessárias ao menos duas doses das vacinas originais, as monovalentes, que são consideradas o esquema primário de vacinação para a Covid-19. O reforço com a bivalente pode ser aplicado a partir de quatro meses da última dose, seja ela a segunda aplicação ou algum outro reforço (terceira ou quarta dose) realizado até então.

Quem pode se vacinar contra a gripe?

Idosos com 60 anos e mais;

Trabalhadores da saúde;

Crianças (6 meses a 5 anos);

Gestantes;

Puérperas;

Povos indígenas;

Professores;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Forças de segurança e salvamento;

Forças armadas;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade com mais de 18 anos de idade;

Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

