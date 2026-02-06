A- A+

SAÚDE Fiocruz alerta sobre os riscos (e cuidados que devemos ter) com o aumento de infecções no Carnaval A pesquisadora Tatiana Portella, do Fiocruz, orienta que pessoas com sintomas de gripe ou resfriado devem permanecer de preferência em casa, em repouso

Em nova edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz, desta quinta-feira (5), pesquisadores alertam para os cuidados que devem ser adotados no carnaval, devido ao aumento de infecções. Segundo monitoramento, os estados do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia têm apresentado incidência elevada de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e tendência de crescimento nas últimas semanas.

A pesquisadora Tatiana Portella, do Fiocruz, orienta que pessoas com sintomas de gripe ou resfriado devem permanecer de preferência em casa, em repouso. Caso participem dos festejos carnavalescos, apesar dos sintomas, a orientação é usar uma boa máscara e ficar em locais bem arejados, a fim de diminuir as chances de transmissão do vírus.

No Acre e no Amazonas o estudo sinaliza que o aumento de SRAG continua sendo motivado pela influenza A, especialmente entre idosos, jovens e adultos, e pelo VSR, que tem sido responsável pelo aumento de SRAG em grande maioria nas crianças pequenas.

Em Roraima, o crescimento de SRAG ocorre principalmente em crianças pequenas, enquanto em Rondônia o aumento é observado entre os idosos. No entanto, informa Portella, ainda não há dados laboratoriais suficientes nesses estados para identificar o vírus responsável por esse crescimento.





Diante do cenário de alta de casos de influenza A no norte do país, Tatiana alerta que é fundamental que a população prioritária da região, como idosos, indígenas, pessoas com comorbidades e profissionais de saúde, se vacine o quanto antes contra o vírus.

Além disso, com a aproximação do período sazonal do VSR, ela ressalta que é essencial que gestantes a partir da 28ª semana se vacinem, garantindo que seus filhos estejam protegidos contra o vírus após o nascimento.

No restante do país o número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) segue em queda, causada pela baixa atividade de diversos vírus respiratórios, como influenza A, Covid-19 e vírus sincicial respiratório (VSR).

