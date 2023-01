Fiocruz aponta aponta excesso de 40% em óbitos de gestantes e puérperas pela pandemia

A- A+

Um novo estudo de pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou um excesso de 40% nos óbitos maternos de gestantes e puérperas em 2020, quando comparado aos números de anos anteriores. O trabalho foi publicado na revista científica BMC Pregnancy and Childbirth.

O aumento foi maior que o observado na população geral, explicam os pesquisadores. Isso porque o excesso de óbitos no grupo é 14% maior que o que seria esperado considerando as vidas perdidas diretamente por um diagnóstico de Covid-19. Para os responsáveis pelo trabalho, os números mostram os altos impactos diretos e indiretos da pandemia na mortalidade materna.

Os dados são referentes aos registros do primeiro ano da crise sanitária, 2020, quando houve 529 mortes de gestantes e puérperas diretamente causadas pelo novo coronavírus, especialmente entre grávidas no segundo e terceiro trimestre.

Na análise, os pesquisadores identificaram ainda que os riscos de hospitalização pela doença entre gestantes foi 337% maior no período em comparação com a população geral. Em relação à necessidade de internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a probabilidade foi 73% maior.

“Destacamos ainda que o excesso de óbitos teve a Covid-19 não apenas como causa direta, mas inflacionou o número de mortes de mulheres que não conseguem acesso ao Pré-Natal e condições adequadas de realização do seu parto no país”, afirma o pesquisador da Fiocruz Raphael Guimarães, principal autor do estudo, em comunicado.

Ele explica que é importante entender que a doença não atingiu de forma homogênea todos os grupos populacionais, e que medidas devem ser direcionadas a grupos específicos para uma maior eficácia. Ele cita ainda que, com base nos resultados do estudo, o atraso na vacinação de gestantes e puérperas pode ter “sido decisivo na maior penalização destas mulheres”.

O estudo utilizou dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) para catalogar as mortes pela Covid-19, e comparou com informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade de 2020 e dos cinco anos anteriores.

Veja também

Carnaval 2023 Recife abre chamamento público para empreendedores atuarem na Central de Serviços do Carnaval