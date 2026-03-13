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Saúde Fiocruz: casos graves de infecção respiratória crescem no país Cenário tem sido impulsionado principalmente pelo aumento das hospitalizações pelos rinovírus, VSR e influenza A

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Os casos graves de infecção respiratória, conhecidos como síndrome respiratória aguda grave, ou simplesmente pela sigla SRAG, continuam em crescimento no país, de acordo com informações do Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgadas nesta sexta-feira (13). De acordo com o documento, todas as unidades da Federação, exceto Tocantins, mantêm sinal de crescimento no número de casos.

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A pesquisadora Tatiana Portella, do Boletim InfoGripe e do Programa de Computação Científica da Fiocruz, chama atenção que esse cenário tem sido impulsionado principalmente pelo aumento das hospitalizações pelos rinovírus, vírus sincicial respiratório (VSR) e influenza A (causador da gripe).

"O aumento do VSR nessas regiões já era esperado nesta época do ano. No entanto, o crescimento do influenza A está ocorrendo de forma bastante antecipada em muitos estados, já que o esperado seria verificar um aumento mais expressivo do vírus na maioria dos estados por volta de abril", afirma Portella.

O rinovírus lidera as ocorrências de casos positivos, com 40,8%. É importante frisar que o vírus atinge principalmente as crianças de 2 a 14 anos. A seguir vêm a influenza A, com 20,8 %, seguido pelo Sars-CoV-2 (causador da Covid-19) com 15,8% e pelo VSR, com 13,5%.

A análise aponta também que nas quatro últimas semanas epidemiológicas a prevalência entre os casos positivos foi de 45,6% de rinovírus, 14% de VSR; 12,5% de Sars-CoV-2; 23,1 % de influenza A e 1,2% de influenza B. O estudo é referente ao período de 1 a 7 de março.

Estados e capitais

Entre os estados com crescimento de casos, 12 estão com nível de atividade em alerta, risco ou alto risco. São eles Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Ceará e Sergipe. De acordo com o boletim, o aumento dos casos graves em grande parte desses estados tem sido impulsionado pelo rinovírus, principalmente entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos.

O influenza A também tem contribuído para o aumento de hospitalizações em muitos estados das regiões Norte (Amapá, Par e Rondônia) e Nordeste (exceto Alagoas e Sergipe), além dos estados do Rio de Janeiro e de Mato Grosso.

O VSR tem impulsionado o aumento dos casos de SRAG em crianças menores de 2 anos em alguns estados do Norte (Acre, Amazonas, Para, Rondônia), Centro-Oeste (Mato Grosso e Goiás) e Nordeste (Paraíba e Sergipe). Observa-se ainda um leve aumento dos casos de SRAG por Covid-19 em alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, porém ainda em níveis baixos de incidência e sem impacto importante nas hospitalizações por SRAG nesses estados

A pesquisadora enfatiza que a principal forma de proteção contra casos graves e óbitos causados por esses vírus é a vacinação. A campanha de vacinação contra a influenza, que já começou na Região Norte.

"Também já está disponível no SUS a vacina contra o VSR para gestantes a partir da 28ª semana, que protege o recém-nascido contra o vírus", informa Portella.

A pesquisadora chama atenção também que a população dos estados que estão em alerta para casos de SRAG, o recomendado é usar máscaras em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas.

"Também é importante que todos fiquem em isolamento em caso de aparecimento de sintomas gripais. Caso não seja possível manter o isolamento, é fundamental usar uma boa máscara ao sair de casa", recomenda.

Em relação às capitais, 15 das 27 apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas): Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Boa Vista (RR) Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Recife (PE) e São Luís (MA).

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