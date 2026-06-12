A- A+

ebola Fiocruz fará análise de caso suspeito de Ebola no RS; paciente testou positivo para malária Homem de 64 anos esteve recentemente em Uganda, na África Oriental, e será transferido para Porto Alegre enquanto a Fiocruz realiza exames específicos; contatos serão monitorados por 30 dias

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul acompanha a investigação de um caso suspeito de doença pelo vírus Ebola em um homem de 64 anos com histórico recente de viagem a Uganda, na África Oriental. Embora exames iniciais tenham identificado malária como principal hipótese diagnóstica, o protocolo para Ebola permanece em andamento até a conclusão das análises laboratoriais específicas.

O paciente foi atendido inicialmente em uma unidade de saúde de Novo Hamburgo. A pasta informou que todas as medidas previstas nos protocolos nacionais de vigilância e resposta foram adotadas imediatamente, com base nos critérios epidemiológicos e clínicos vigentes.

Durante a investigação, foi realizado um teste rápido para malária, que apresentou resultado positivo para Plasmodium falciparum, espécie do parasita associada às formas mais graves da doença.

De acordo com a Secretaria da Saúde, a malária representa, até o momento, o principal diagnóstico identificado. Após a confirmação laboratorial, o tratamento específico foi iniciado prontamente.

Apesar disso, a suspeita de Ebola não foi descartada. A continuidade da investigação segue determinação dos protocolos do Ministério da Saúde, considerando o histórico de viagem do paciente para uma área de risco.

Fiocruz fará análise para descartar Ebola

O descarte definitivo da doença pelo vírus Ebola dependerá do resultado de exames laboratoriais específicos conduzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), laboratório nacional de referência para esse tipo de investigação.

Enquanto aguarda a conclusão das análises, o paciente será transferido para o Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, conforme previsto nos protocolos clínicos adotados para situações desse tipo.

Na unidade, ele receberá acompanhamento especializado, além do encaminhamento de amostras para investigação laboratorial.

Caso haja confirmação da infecção pelo vírus Ebola, o homem será encaminhado para um hospital de referência nacional.

Contatos serão monitorados por 30 dias

A Secretaria Estadual da Saúde informou que comunicou imediatamente o caso ao Ministério da Saúde e que as medidas vêm sendo conduzidas em articulação com autoridades municipais e federais.

As ações seguem os protocolos de vigilância, assistência e biossegurança estabelecidos para doenças de alta gravidade.

Paralelamente à investigação, foi iniciado o mapeamento das pessoas que tiveram contato com o paciente.

Esses contactantes serão monitorados durante 30 dias, com o objetivo de identificar precocemente o surgimento de eventuais sintomas.

Os serviços de saúde envolvidos no atendimento também receberam orientações específicas sobre medidas de prevenção e controle de infecções, em conformidade com os protocolos vigentes.

Até o momento, há confirmação laboratorial de malária por Plasmodium falciparum, enquanto a investigação para Ebola permanece aberta. O descarte definitivo da suspeita dependerá do resultado dos exames realizados pela Fiocruz.

Veja também